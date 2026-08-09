Clasificación general Vuelta a Colombia 2026, Etapa 2: ¿Quién se llevó el triunfo este 9 de agosto?

Wilmar Paredes repitió la dosis en llegada a Garzón (Huila), este domingo, logrando mantenerse como líder de la general.

Wilmar Paredes gana la segunda etapa | Foto: Fedeciclismo

Wilmar Paredes vuelve a imponerse como el mejor embalador en el inicio de la Vuelta a Colombia. El integrante del Team Medellín fue lanzado por su equipo para nuevamente coronarse en Garzón, este domingo, después de más de 170 kilómetros de recorrido. Indiscutido arranque en suelo huilense.

El pedalista sobresalió en la estrecha llegada a la municipalidad, resistiendo frente a un denso lote de velocistas. De hecho, en los últimos kilómetros, preocupó una caída que involucró a varios de los favoritos a plantar cara en los últimos pedalazos. Son dos de dos posibles para el cuadro paisa.

“Trabajamos muy bien, en el último kilómetro íbamos un poco desorganizados y lo sacamos adelante. El descenso lo conocimos ayer. Íbamos jalando, entonces ya sabíamos que el pueblo era complicada la entrada. Nos desubicamos en unas curvas, pero mis compañeros me ayudaron al final para el remate. Siempre llegamos con la mentalidad de ganar”, manifestó en diálogo con RCN al culminarse la etapa.

Así queda la clasificación de la Etapa 2 de la Vuelta a Colombia 2026

Paredes, una vez más, se impuso con una distancia mínima frente a los ‘capos’ del GW Erco Sport Fitness. Brandon Rojas y Felipe Bravo, de la mencionada escuadra, completaron el podio.

Posición Nombre Tiempo 1 Wilmar Paredes (Team Medellín EPM) 3:55:27 2 Brandon Rojas (GW Erco Sport Fitness) ” 3 Felipe Bravo (GW Erco Sport Fitness) “ 4 Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito) “ 5 Ríchard Huera (Best PC Ecuador) “ 6 Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) “ 7 Róbigzon Oyola (Team Medellín EPM) “ 8 Javier Jamaica (NU Colombia) “ 9 Sergio Henao (NU Colombia) “ 10 Dylan Jiménez (7C Economy Hyundai) “

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2026?

Así las cosas, Paredes pica en punta con casi nueve horas de recorrido en total. Brandon Rojas y Kevin Castillo, con 10 y 14 segundos respectivamente, le siguen los pasos.

Posición Nombre Tiempo 1 Wilmar Paredes (Team Medellín EPM) 8:47:59 2 Brandon Rojas (GW Erco Sport Fitness) + 0:10 3 Kevin Castillo (Orgullo Paisa) + 0:14 4 Felipe Bravo (GW Erco Sport Fitness) + 0:16 5 José Muñiz (Canels Java) + 0:19 6 Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito) + 0:20 7 Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) + 0:20 8 Sebastián Calderón (7C Economy Hyundai) + 0:20 9 Dylan Jiménez (7C Economy Hyundai) + 0:20 10 Wilson Haro (4WD Rent a Car Facatativá) + 0:20

Formato y reglas de la Vuelta Colombia: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

Ya es el segundo día de competencia. Por ahora, Paredes ha logrado trasladar su doble victoria de etapa a la clasificación general, ubicándose con una buena cantidad de segundos frente a su escolta. Sin embargo, esto apenas va comenzando y se vendrán las etapas de montaña.

La competencia, avalada por Fedeciclismo, tendrá como ganador absoluto en Montería al que ocupe mejor tiempo en el acumulado. El líder porta la camiseta amarilla, muy pretendida por los grandes favoritos del certamen cafetero. En fin, a través de RCN en televisión y canales digitales, usted podrá seguir el desarrollo de gran parte del evento.

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