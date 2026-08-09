Del paddock al altar: George Russell y Carmen Montero Mundt anuncian su compromiso

El piloto británico compartió imágenes del momento y el anillo a través de sus redes sociales, tras más de seis años de relación

George Russell y Carmen Montero en su anuncio de compromiso | @GeorgeRussell63

George Russell, piloto de Mercedes en la Fórmula 1, anunció este domingo 9 de agosto que se comprometió con su pareja, Carmen Montero Mundt, después de más de seis años de relación. El británico compartió la noticia a través de sus redes sociales con una publicación acompañada por un emoji de anillo y varias fotografías junto a la española, en una de las cuales ella muestra la joya de compromiso.

El anuncio llegó durante el descanso de verano de la Fórmula 1 y confirmó un paso que ambos habían contemplado públicamente durante los últimos meses. Russell y Montero Mundt mantienen una relación desde principios de 2020, por lo que el compromiso llega después de aproximadamente seis años y medio juntos, periodo en el que ella se convirtió en una presencia habitual en distintos Grandes Premios.

La historia de la pareja comenzó en Londres de manera prácticamente casual. Carmen contó en una entrevista con Tatler que una amiga española le pidió acompañarla a una reunión en Soho House, en White City, debido a que el hombre con el que salía acudiría acompañado por su compañero de departamento. Ese acompañante era George Russell, quien entonces comenzaba a consolidar su trayectoria como piloto de Fórmula 1 con Williams.

Montero Mundt también reveló que cuando conoció al británico no estaba familiarizada con su carrera deportiva y que inicialmente solo sabía que se dedicaba al automovilismo. Tras aquella primera reunión, Russell consiguió su número mediante la amiga que los había presentado y posteriormente la invitó a su casa, donde preparó una cena durante una de sus primeras citas.

La relación se hizo pública en redes sociales durante septiembre de 2020 y continuó creciendo al mismo tiempo que la carrera de Russell daba un salto dentro de la Fórmula 1. El británico pasó de competir para Williams a convertirse en piloto de Mercedes, mientras Carmen comenzó a acompañarlo regularmente en el paddock sin abandonar sus propios proyectos profesionales.

Carmen Montero Mundt nació en España y creció en Jerez de la Frontera, antes de mudarse a Londres a los 18 años. Estudió Business Management and Finance en la University of Westminster y posteriormente desarrolló una carrera vinculada al sector financiero y las relaciones con inversionistas. Con el paso de los años también ha trabajado en iniciativas empresariales y proyectos relacionados con la moda.

La posibilidad de un matrimonio ya había aparecido públicamente antes del anuncio. En noviembre de 2025, Carmen aseguró en una entrevista que tenía claro su deseo de dar ese paso junto al piloto. “Sé que quiero casarme con George, estamos muy seguros de nuestra relación”, expresó entonces, al tiempo que reconoció que no existía prisa por formalizar el compromiso.

Russell también había hablado recientemente sobre el futuro de ambos. En junio de 2026, el piloto se refirió a Carmen como “sin duda mi futuro” y reconoció que el matrimonio formaba parte de sus planes. Dos meses después, la pareja confirmó el compromiso con una publicación sencilla en redes sociales que marcó un nuevo capítulo de una relación que comenzó cuando Russell todavía disputaba sus primeras temporadas en la Fórmula 1 y que ahora avanza hacia el matrimonio.

En lo deportivo, Russell atraviesa una temporada 2026 en la que se mantiene entre los protagonistas del campeonato. El piloto de Mercedes ocupa el tercer lugar del Mundial de Pilotos con 160 puntos, por detrás de su compañero Kimi Antonelli, líder con 219, y de Lewis Hamilton, segundo con 169. El británico suma dos victorias, conseguidas en Australia y Austria, además de segundos lugares en China, Barcelona-Catalunya y Gran Bretaña. Antes del receso de verano atravesó un tramo más complicado, con un abandono en Bélgica y un séptimo puesto en Hungría, aunque sigue dentro de la pelea por las primeras posiciones del campeonato.

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