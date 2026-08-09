Hugo Rodallega, entre su historia goleadora en Santa Fe y el respeto por River Plate

El goleador declaró tras igualar la marca goleadora de Ómar Pérez con la casaca capitalina.

Hugo Rodallega, goleador de Santa Fe | Vizzor

Santa Fe logró salvar la tarde complicada en El Campín frente a un rival inferior en los planes. Boyacá Chicó le propuso una batalla inesperada durante el primer tiempo, aunque dejó al descubierto errores propios que generaron ciertos murmullos. Sin embargo, sacando a flote la jerarquía, logró derrotar por 2-0 a los ‘Ajedrezados’.

Fue una tarde especial para Hugo Rodallega, quien sigue en su plan de batir marcas con la casaca albirroja. Luego de que rompiera el cero y abría el camino de la victoria, el ariete logró igualar la marca de Ómar Pérez entre los máximos goleadores de la institución. Ya son 77 dianas desde que llegó.

Compartiendo la novena posición, Rodallega seguramente lo rebasará. Y no solo batirá a Pérez, ya que un poco más arriba está Adolfo ‘el Tren’ Valencia, otro símbolo del club, quien suma 78 goles. El próximo escalón será el de Omar Devanni (82) en una lista que lidera Alfonso Cañón, anotador de 155 goles en más de 500 compromisos.

Las palabras de Hugo Rodallega

Todo esto se da en un momento coyuntural para la temporada de Santa Fe. Pasó el examen por Liga, sin jugar bien, para enfocar sus energías en la llave ante River Plate por Copa Sudamericana. El ‘Millonario’ selló el peor arranque en toda su historia de los torneos locales, llegando a seis caídas al hilo.

“Santa Fe es el equipo que se ganó un lugar especial en mi corazón, con el que más goles he marcado en mi carrera. Espero seguir haciendo goles que aporten a sumar puntos, finales y ganar títulos. Respeto la historia de los jugadores que han pasado por Santa Fe y dejaron esa huella gigantesca. Soy un afortunado y estoy muy agradecido con Dios por lo que he conseguido en lo individual”, reseñó el goleador en zona mixta.

Palpitando el duelo de ida por los octavos ante River, el delantero fue contundente. “El hecho de que haya perdido seis partidos seguidos no quiere decir que se nos va a hacer fácil. Es uno de los equipos más grandes del mundo. Lo vamos a enfrentar mano a mano, pero no lo vamos a ganar fácil”, complementó.

El apretado agosto de Santa Fe

El ‘Cardenal’ ahora aguarda por enfrentarse de local ante River el próximo miércoles 12 de agosto a las 7:30 p.m. (hora COL). Después de ese partido se le vendrá otro reto pesado, ahora por Liga, visitando a Atlético Nacional el sábado 15 sobre las 8:10 de la noche.

Ya con el partido jugado en Medellín, viajará a Argentina para su revancha contra los de la ‘Banda Cruzada’ el miércoles 19 a las 7:30 de la noche. Encima, el 22 de agosto se le viene América de Cali como local. Un par de semanas rocambolescas para el plantel comandado por Pablo Repetto.

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