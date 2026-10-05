Lionel Messi completa su último entrenamiento con la Selección Argentina

El capitán trabajó por última vez con la Albiceleste en Ezeiza antes de enfrentar a Benín este martes en el Monumental

Leo Messi en su último entrenamiento con la albiceleste | Reuters

Lionel Messi completó este lunes 5 de octubre su último entrenamiento como jugador de la Selección Argentina. El capitán trabajó junto al plantel de Lionel Scaloni en el predio de Ezeiza que lleva su nombre, un día antes de poner fin a su trayectoria internacional frente a Benín.

La práctica cerró una etapa de más de 22 años desde sus primeras apariciones en las instalaciones de la AFA hasta convertirse en campeón del mundo y máximo referente de la Albiceleste.

La AFA reunió a leyendas de Argentina para celebrar a su capitán | Reuters

La actividad comenzó con trabajo en el gimnasio antes de que los futbolistas salieran al campo. Luis Martín estuvo al frente de la entrada en calor y posteriormente Scaloni tomó el control de la sesión. Hubo ejercicios con pelota, juegos y momentos distendidos mientras el grupo compartía por última vez una práctica con su capitán.

EL ÚLTIMO ENTRENAMIENTO DE MESSI CON LA SELECCIÓN, en vivo por TyC Sports 🥺 pic.twitter.com/LlapcBUx17 — TyC Sports (@TyCSports) October 5, 2026

Messi estuvo acompañado principalmente por varios de los jugadores con los que construyó el ciclo más exitoso de la selección en las últimas décadas. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Julián Álvarez y Giovani Lo Celso formaron parte del grupo cercano al número 10 durante una sesión marcada por las risas y las bromas entre los integrantes del plantel.

El rosarino aterrizó el domingo en la capital argentina | Reuters

La jornada también tuvo invitados especiales. Ezequiel Lavezzi, antiguo compañero del rosarino en la Albiceleste, y Cristian González estuvieron presentes en Ezeiza para acompañarlo. Ambos observaron desde un costado la práctica que reunió a futbolistas de distintas etapas de la carrera internacional del capitán.

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De Paul se integró a la dinámica del equipo de cara al duelo ante Benín | Reuters

El delantero llegó a Ezeiza el domingo después de no participar en los encuentros anteriores de la fecha FIFA frente a Bolivia y Burkina Faso. De Paul, Lo Celso y Otamendi también fueron convocados especialmente para formar parte del último partido internacional del número 10. Por la noche, los jugadores compartieron un asado para conmemorar el momento.

Messi suma 125 goles con la camiseta albiceleste | Reuters

Scaloni todavía debe definir la formación que utilizará ante Benín. La despedida se disputará este martes 6 de octubre en el estadio Monumental. El encuentro ante Benín comenzará a las 20:00 horas de Argentina y contará además con la presencia de varios integrantes del equipo campeón del mundo como invitados.

Argentina enfrentará a Benín este martes 6 de octubre | Reuters

Paulo Dybala, Nahuel Molina, Papu Gómez y Franco Armani son los únicos campeones que no podrán asistir debido a compromisos con sus clubes.

Messi llegará así al último capítulo de una trayectoria con la selección mayor que comenzó en 2005. Después de su última práctica en Ezeiza, solo queda el partido frente a Benín: 90 minutos programados en el Monumental para cerrar oficialmente su etapa con la camiseta de Argentina.