Rafael Márquez, en vivo: Conferencia de prensa 5 de octubre, previa al México vs Chile
El estratega nacional comparecerá ante los medios de comunicación de cara al último partido de la presente Fecha FIFA
Rafael Márquez habla en conferencia de prensa previo al partido entre México y Chile, correspondiente al cuarto compromiso de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA de septiembre-octubre de 2026.
El Tri llega después de empatar 1-1 ante Colombia, repetir el mismo marcador frente a Perú y caer 3-0 contra Estados Unidos, resultado que dejó a varios jugadores bajo observación por su rendimiento.
El Tricolor enfrentará a Chile este martes 6 de octubre de 2026 en el Los Angeles Memorial Coliseum, a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. El partido podrá seguirse a través de Claro Sports Premium.
Para este encuentro, la Selección Mexicana no podrá contar con Gilberto Mora, Hirving ‘Chucky’ Lozano, Mateo Chávez y Luis Romo, quienes abandonaron la concentración por distintas situaciones físicas y disciplinarias.
Sigue en vivo las declaraciones de Rafael Márquez, las novedades del Tri, posibles cambios en la alineación, el estado de los jugadores y todo lo relacionado con la previa del México vs Chile.