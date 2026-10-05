De llorar con su mamá, a ser titular con México: el sueño de Santiago Sandoval

El delantero admitió que nunca imaginó que el Premundial sub 20 fuera la plataforma para llegar tan pronto al Tricolor mayor de Rafael Márquez

Santiago Sandoval relata su llegada a la Selección Mexicana. | Imago 7

Santiago Sandoval vive una Fecha FIFA que cambió su panorama en cuestión de semanas. El delantero de Chivas pasó del proceso sub 20 a recibir su primera convocatoria con la Selección Mexicana mayor, sumar sus primeros minutos y aparecer como titular frente a Estados Unidos, en una concentración que todavía tendrá un compromiso más este martes ante Chile.

El atacante reconoció que el llamado llegó antes de lo que esperaba y que todavía asimila la velocidad con la que se produjo el salto. “Obviamente muy feliz, es un sueño hecho realidad que me pasó en muy poco tiempo, pero feliz”, declaró el atacante en entrevista con la misma Selección Mexicana.

Sandoval explicó que su punto de partida inmediato fue el Premundial sub 20, torneo en el que compartió cancha con compañeros con los que ya acumulaba un proceso previo. Sin embargo, admitió que nunca imaginó que ese certamen pudiera abrirle tan pronto la puerta del equipo mayor. “Fue algo muy rápido. Yo vengo del Premundial sub 20, fue un torneo para mí muy especial, muy bonito… aparte de que me fue muy bien, nunca llegué a pensar que esa fuera la base para el salto para acá”.

El futbolista también relató cómo recibió la noticia de su convocatoria. Aunque ya había escuchado versiones sobre un posible llamado, evitó darlo por hecho hasta recibir la confirmación. “Obviamente hay rumores como siempre, pero uno no se lo cree hasta que te lo dicen. Me hablaron, marcó el profe Javier, directivo de Chivas… es algo que ya cuando te da la noticia es impresionante, impacta mucho”.

El momento tuvo además una carga familiar. Sandoval contó que recibió la noticia mientras se encontraba en una plaza pública, lo que hizo más difícil contener la emoción. “Yo para empezar estaba en la plaza… entonces era complicado como no llorar ahí, era guardármelo, era muy complicado la verdad”, recordó.

La primera persona a quien se lo contó fue su madre. La reacción terminó por dimensionar lo que representaba el llamado. “Llegué a mi casa y pues obviamente la primera en enterarse fue mi mamá. No me lo creía, me hizo jurárselo por ella para estar segura, y ya cuando se lo juré, ya empezó a llorar”.

Más allá de la convocatoria, Sandoval ya pudo dar sus primeros pasos con el equipo mayor. Durante esta Fecha FIFA sumó sus primeros minutos y posteriormente recibió su primera titularidad frente a Estados Unidos, un avance que añade otro capítulo a un proceso que comenzó en categorías juveniles y que ahora tiene continuidad con Rafael Márquez al frente del combinado nacional.

El delantero también habló sobre lo que significa portar la camiseta de México en la categoría absoluta. “Si de por sí ir a selección menor ya es algo que te llena de orgullo, que sientes tu bandera, ya venir a la primera no me quiero imaginar… es algo muy bonito y muy especial, y muy agradecido con el profe”, señaló.

Dentro del campo, Sandoval se define como un atacante que busca participar con balón y explotar espacios a la espalda de la defensa. “Me gusta mucho de mí las conducciones, me gusta mucho tener balón, me gusta mucho amenazar las espaldas… pero me gusta mucho conectar con compañeros, me gusta mucho jugar con paredes, yo creo que también estoy rapidito…”, explicó sobre sus principales características.

Ahora, con sus primeros minutos y su primera titularidad ya en el registro, el siguiente reto para Santiago Sandoval será el partido de este martes ante Chile. El encuentro representa una nueva oportunidad para sumar experiencia con la Selección Mayor y mantener un proceso que, como él mismo reconoce, avanzó más rápido de lo que esperaba.