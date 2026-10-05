Gilberto Mora y la constante dosificación: el patrón de minutos del juvenil con México y Xolos

Un dato pone en perspectiva el desarrollo en el que está Gilberto Mora: el futbolista de los Xolos y la Selección Mexicana rara vez juega 90 minutos

El perfil de Gilberto Mora en minutos jugados | Reuters



Las alarmas se encendieron en el campamento de la Selección Mexicana tras confirmarse nuevas bajas por molestias físicas para el cierre de la gira internacional en Los Ángeles. Entre las ausencias más destacadas resalta la del juvenil Gilberto Mora, quien portó la camiseta número 10 e inició como titular en el primer choque de esta fecha FIFA frente a Colombia. Tras no ver actividad en los compromisos ante Perú y Estados Unidos, la Dirección Deportiva informó que el mediocampista causó baja definitiva de la concentración y regresará a Tijuana para el duelo ante Chile.

Más allá de la dolencia que frena su participación con el Tricolor, los registros estadísticos del atacante de 17 años exponen un patrón que viene consolidándose desde la Copa del Mundo: rara vez completa los 90 minutos de un compromiso oficial o amistoso.

El antecedente mundialista: titular habitual, pero siempre relevado

Durante su participación en la Copa del Mundo, el futbolista fronterizo disputó cuatro compromisos, consolidándose en el esquema estelar con tres titularidades consecutivas ante Chequia, Ecuador e Inglaterra. No obstante, en cada una de esas apariciones salió de cambio antes del silbatazo final, dejando un promedio de 53.7 minutos por encuentro (215 minutos totales en cancha) y una sola actuación como suplente frente a Sudáfrica.

Partidos disputados: 4

4 Titular: 3

3 Salió de cambio: 3 (sustituido en el 100% de sus titularidades)

3 (sustituido en el 100% de sus titularidades) Minutos totales: 215′

215′ Promedio de minutos por juego: 53.7′

La misma tendencia en el Apertura 2026 con Xolos

En el presente certamen de la Liga MX, la administración de cargas ha sido idéntica. Con el Club Tijuana registra siete duelos disputados, seis de ellos desde el once inicial y cinco salidas por sustitución. Su único partido completo del semestre fue en la jornada 6 frente a Pumas.

Partidos disputados: 7

7 Titular: 6

6 Salió de cambio: 5

5 Minutos totales: 498′

498′ Promedio de minutos por juego: 71.1′

71.1′ Balance individual: 5 goles y 1 asistencia

El paso por la Fecha FIFA de septiembre y octubre

En la reciente concentración del combinado nacional, Mora arrancó de inicio y convirtió gol en el empate 1-1 frente a Colombia. Sin embargo, la tónica no varió: abandonó la cancha al minuto 64. Posteriormente, permaneció en la banca ante Perú, no integró la convocatoria en la derrota frente a Estados Unidos y finalmente abandonó la concentración previo a enfrentar a la escuadra andina.

Partidos disputados: 1 (vs. Colombia)

1 (vs. Colombia) Titular: 1 (salió al 64′)

1 (salió al 64′) Sin actividad: suplente ante Perú; no convocado ante Estados Unidos

suplente ante Perú; no convocado ante Estados Unidos Goles: 1

Balance global: cambio recurrente al minuto 68

La suma de sus apariciones en el Mundial, la Liga MX y la Selección Mexicana deja una radiografía contundente sobre el ritmo del juvenil:

Sustituido como titular: 9 de 10 partidos iniciados.

9 de 10 partidos iniciados. Minuto promedio de salida: 68′.

68′. Promedio de minutos en cancha: 64.7 minutos por encuentro disputado (777 minutos repartidos en 12 cotejos).

Esta gestión de esfuerzos responde directamente a una política estricta de protección hacia un futbolista de apenas 17 años que aún se encuentra en pleno desarrollo biológico y muscular. Con el antecedente de haber padecido pubalgia en etapas formativas —un padecimiento crónico común y traicionero en etapas de crecimiento ante sobrecargas competitivas—, tanto el cuerpo médico de Tijuana como el cuerpo técnico nacional han preferido dosificar drásticamente sus cargas de juego. La prioridad absoluta de clubes y selección es blindar su evolución física y prevenir recaídas estructurales, administrando los minutos de una joya que todavía está forjando su resistencia definitiva en la élite del fútbol.