Fin de una era: todo lo que debes saber sobre la despedida de Leo Messi con Argentina

La AFA prepara un homenaje especial en un Monumental agotado, con camiseta conmemorativa y más de 85 mil aficionados para el último partido del 10

La era de Messi con la Selección Argentina llega a su fin | Claro Sports

Lionel Messi está a unas horas de disputar el partido que cerrará su historia con la Selección Argentina. Este martes 6 de octubre de 2026, el capitán de la Albiceleste se despedirá ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, escenario que espera recibir a más de 85 mil aficionados para acompañar por última vez al futbolista con la camiseta de su país.

La jornada fue preparada como algo más que un amistoso internacional. La Asociación del Fútbol Argentino tiene previsto homenajear a Messi durante una noche construida alrededor de su despedida, con entradas agotadas pocos minutos después de salir a la venta, una equipación especial diseñada por Adidas y diferentes momentos destinados a reconocer una trayectoria de más de dos décadas.

Messi se incorporó exclusivamente para este compromiso y no participó en los partidos anteriores de la Fecha FIFA frente a Bolivia y Burkina Faso. El domingo realizó la primera práctica con sus compañeros y este lunes está prevista la última sesión antes del encuentro, cuando Lionel Scaloni terminará de definir el equipo que acompañará al número 10 en su última aparición internacional.

Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi también fueron llamados especialmente para acompañar a Messi en esta despedida, una decisión que permitirá reunir a varios integrantes del grupo que protagonizó los títulos más importantes del ciclo de Scaloni. La idea es que el encuentro tenga una alineación más cercana al equipo habitual después de que el entrenador aprovechara los dos compromisos anteriores para observar futbolistas con menor recorrido internacional.

Argentina llega a la despedida después de dos goleadas. Primero venció 4-0 a Bolivia, con anotaciones de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López; posteriormente derrotó 7-0 a Burkina Faso, resultado en el que marcaron Lautaro, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, además de un autogol.

Aquellos partidos permitieron a Scaloni abrir espacio a nombres como Román Vega, Leonel Flores, Prestianni, Paz y Valentín Barco, pero el foco cambiará completamente frente a Benín. El martes, el resultado convivirá con el simbolismo de observar por última vez a Messi como futbolista de Argentina, antes de que la selección comience a desarrollar un nuevo proceso con la Copa América 2028 y el Mundial 2030 como próximos grandes objetivos.

El posible equipo argentino incluye a Emiliano ‘Dibu’ Martínez en el arco, Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el mediocampo, con Messi acompañado en ataque por Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Scaloni tendrá la última palabra después de la práctica del lunes.

El rival será Benín, selección ubicada en el puesto 89 del ranking FIFA, que llegará a Buenos Aires después de iniciar con resultados positivos su camino en la clasificación para la Copa Africana de Naciones. Los dirigidos por Gernot Rohr empataron 1-1 ante Burkina Faso y posteriormente derrotaron 2-1 a Mauritania con un doblete de Rafael Aloko.

Para el conjunto africano también será una jornada fuera de lo habitual. Su capitán, Steve Mounié, reconoció la dimensión del compromiso y destacó que será la primera ocasión en la que Benín se enfrente a una selección que no pertenece al continente africano, además de formar parte directamente del último partido internacional de Messi.

El encuentro comenzará a las 20:00 horas de Argentina y 17:00 horas del centro de México. El escenario será el Estadio Monumental de Núñez, donde cada localidad disponible ya fue vendida. Para México, la transmisión estará disponible a través de ViX Premium, mientras el protocolo previo y posterior al encuentro concentrará buena parte de la atención.

La despedida tendrá además un elemento visual particular. Argentina utilizará una camiseta especial diseñada por Adidas para homenajear a Messi, una de las acciones preparadas específicamente para la noche. A ello se sumará el reconocimiento organizado por la AFA en un Monumental preparado para colocar al capitán como protagonista central desde antes del silbatazo inicial.

Messi llegará a este encuentro después de haber disputado su último partido en territorio argentino el 31 de marzo de 2026 ante Zambia en La Bombonera, previo al Mundial. En aquella ocasión, el rosarino anotó uno de los goles del triunfo 5-0, sin que entonces existiera todavía la certeza de que meses después llegaría su despedida definitiva.

La última noche cerrará un recorrido que comenzó en 2005 y que atravesó finales perdidas, renuncias, regresos y finalmente una etapa de títulos. Messi se despedirá con seis conquistas vinculadas a la selección: Mundial Sub 20 de 2005, oro olímpico de Beijing 2008, Copas América 2021 y 2024, Finalissima 2022 y Mundial de Qatar 2022, además de 125 goles de acuerdo con los registros proporcionados para este encuentro.

Cuando el balón ruede ante Benín, Argentina disputará un amistoso, pero el Monumental estará pendiente de otra cuenta regresiva. Será el partido número 208 y el último de Lionel Messi con la Albiceleste, el cierre de una trayectoria de 21 años que transformó su relación con la selección y que este martes encontrará su punto final frente a más de 85 mil personas en Buenos Aires.

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