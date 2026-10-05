Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs Deportes Tolima por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
El Verdolaga sigue aspirando al liderato de la primera fase, mientras que el Pijao viene en una racha negativa.
El fin de año se va acercando y el calendario de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II se pone al día. es momento para que Atlético Nacional y Deportes Tolima jueguen su partido pendiente por la jornada 9 de campeonato. El Verdolaga está aspirando a tomar el liderato de la primera fase y se mide a un Pijao que lleva cinco jornadas sin ganar, poniendo en riesgo la clasificación.
Posible alineación de Atlético Nacional para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así forma Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, William Tesillo, Néider Parra, Milton Casco; Yéicar Perlaza, Andrés Marín, Elías Cabrera; James Rodríguez, Kevin Parra e Ian Poveda. D.T.: Lucas González.
Posible alineación de Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así forma Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Ánderson Angulo, Jan Angulo, Shaan Barbosa; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira, Luis Sánchez; Jorge Cabezas, Adrián Parra y Éver Valencia. D.T.: Luis Fernando Suárez.
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¿Cómo y dónde ver Atlético Nacional vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Este duelo estaba aplazado por la jornada 9 del campeonato y se jugará en el Estadio Metropolitano de Itagüí a las 6:05 p.m. La decisión es que la transmisión de televisión será solamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. La alternativa vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Atlético Nacional
- 30.09.2026 | Atlético Nacional 3-1 Junior.
- 24.09.2026 | Atlético Nacional 1-1 Millonarios.
- 20.09.2026 | Llaneros 2-0 Atlético Nacional.
- 16.09.2026 | Internacional de Bogotá 2-3 Atlético Nacional.
- 13.09.2026 | Atlético Nacional 2-0 Águilas Doradas.
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Últimos cinco partidos de Deportes Tolima
- 03.10.2026 | Deportes Tolima 0-0 Boyacá Chicó.
- 27.09.2026 | Fortaleza 2-2 Deportes Tolima.
- 20.09.2026 | Deportes Tolima 1-1 América de Cali.
- 16.09.2026 | Once Caldas 1-0 Deportes Tolima.
- 11.09.2026 | Santa Fe 1-0 Deportes Tolima.