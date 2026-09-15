Messi ya le marcó a estos equipos de Liga MX: ¿Cruz Azul volverá a ser el siguiente?

Inter Miami y Cruz Azul se enfrentan por la Campeones Cup, con Lionel Messi buscando ampliar su historial goleador ante clubes de la Liga MX.

El partido se disputará el 16 de septiembre de 2026| C. Khanna | AFP

Lionel Messi quiere arruinar la independencia mexicana. El día de mañana, 16 de septiembre, el Inter de Miami y Cruz Azulse enfrentarán en un duelo que definirá al ganador de la Campeones Cup. El astro argentino ya tiene experiencia vacunando a equipos del fútbol mexicano, incluidos los celestes, ¿será que mañana la ‘Máquina’ se vuelve a rendir ante él?

Durante su trayecto por el Barcelona, ‘Lio’ estuvo cara a cara con clubes de la Liga MX en dos ocasiones. Sorprendentemente, al primero que le marcó en su vida fue al Atlante. Ambas escuadras azulgranas se encontraron en el Mundial de Clubes de 2009; ahí el argentino entró desde el banquillo para anotar al 53. El marcador final fue de 3-1. Posteriormente, el León fue la segunda víctima de Messi cuando fueron invitados al trofeo Joan Gamper, ahí los golearon 6-0. Lee la nota completa AQUÍ.

TE PUEDE INTERESAR: