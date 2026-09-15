Luis Suárez señala a Erik Lira como una de las claves para que Inter Miami derrote a Cruz Azul en la Campeones Cup

El uruguayo habla previo a la Campeones Cup, en la que Inter Miami se medirá a Cruz Azul en plena crisis de resultados y en el primer partido de su nuevo DT

Suárez reconoce a Lira previo a la Campeones Cup | Getty Images via AFP, Imago7

Inter Miami, en plena crisis de resultados, recibirá el miércoles a Cruz Azul en la disputa de un trofeo más, la Campeones Cup, en circunstancias particulares porque será el estreno de su nuevo entrenador.

El día previo al partido, Luis Suárez aseguró que solo piensan en vencer a los cementeros: “Uno está preparado para jugar esta clase de partidos, que es una final. No hay un momento que no estemos pensando el día de mañana. Venimos de varios partidos que no conocemos la victoria, sabemos que estamos en un ‘debe’. El mejor escenario que se nos pone es el de afrontar una final mañana y empezar hacia adelante con un nuevo entrenador, quien viene con muchas energías positivas, ganas de crecer, entusiasmo y eso se transmite. Estamos para ayudarlo a él y a su cuerpo técnico”.

Sobre Cruz Azul, Suárez dio como claves a par de jugadores en el cuadro bajo: “Sabemos que los últimos años vienen peleando siempre las finales en México con América, con Toluca, con Monterrey. Tienen jugadores defensivamente que tienen muy buen pie, como Piovi, como Lira también es un jugador muy fuerte defensivamente. Tienen gente de mitad de cancha para arriba que marcan la diferencia y el ritmo del equipo. También tienen debilidades que son las que nosotros tenemos que aprovechar, como ellos saben que nosotros tenemos debilidades. Es una final, será un lindo espectáculo”.

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El uruguayo ironizó sobre las críticas que recibirá Inter Miami, gane o pierda la Campeones Cup. “Las redes sociales hoy en día hace mucho daño. Capaz que nosotros perdemos mañana la final y van a decir ‘otra final más que pierde Messi, Suárez, De Paul, Inter Miami…’, otra final que pierden con grandes jugadores; la ganamos y dicen ‘esa copa no vale’. Igual cuando haces tres goles, dicen ‘es fácil meter goles en la MLS’. No haces en dos partidos y es un desastre este jugador. ‘No puede jugar ni en la MLS’, dicen. La crítica hoy en día es lo que más vende. Nosotros somos profesionales y el partido de mañana lo afrontamos como una final, un trofeo muy importante. Lo merecemos porque ganamos la MLS el año pasado, Cruz Azul hizo su mérito en México y los dos equipos lo van a afrontar como lo que es, una final, y un lindo espectáculo para los que estén presente y lo miren”.

El mensaje de Suárez a Berterame por su sequía de gol

Uno de los jugadores que han sido objeto de más críticas en esta mala racha es Germán Berterame, quien anotó por última vez en el mes de mayo, pero Suárez sabe que pronto terminará la racha por su calidad, tanto dentro como fuera de la cancha y recordó momentos en su carrera en que fue objeto de críticas.

“La grandeza que tiene Germán es la humildad. Cada situación que él erra o le está pasando en los últimos partidos, te pregunta, las consulta. Nos ponemos a ayudar el uno al otro. Él sabe que todos los delanteros pasamos por esa racha. A mí se me criticó muchísimos años. Llevo más de 600 goles en mi carrera y se me criticó muchos años por dos años en el Barcelona que no hice goles de visitante en la Champions. Tienes que vivir con la crítica día a día. Es como dije hace rato: un día haces dos goles y van a decir que eres un crack; pasas dos o tres partidos sin hacer y ya no. Tienes que estar fuerte. Un entrenador me enseñó que el elogio debilita y la crítica te fortalece. Esa es la realidad que tiene que tener Germán, con la tranquilidad que le apoyamos, que le vamos a seguir bancando, y que cuando menos se lo espera ahí van a llegar los goles porque nos está ayudando mucho en ese sentido”.

Los cambios en Inter Miami con Kily González

El partido del miércoles será el primero del nuevo DT de Inter Miami, Kily González, quien tuvo su primera sesión al frente del equipo el martes, una vez que recibió los permisos laborales para tomar las riendas del club. Suárez aseguró que la llegada del nuevo entrenador es algo que despierta al grupo: “Cuando viene un entrenador nuevo, las sensaciones y la adrenalina sube porque quieres demostrar. Todos los jugadores empiezan de cero y los 11 que entren van a correr que los que están esperando en el banco porque tenemos que demostrar todos. Es un primer partido en el cual el entrenador tiene una base de los que vienen jugando, pero ahora empezamos todos de cero a demostrar”.

El delantero aseguró que contactó a ex compañeros para pedirles referencias de Kily González y que todos los mensajes que recibió fueron positivos: “Tengo compañeros que coincidieron con él y te hablan muy bien. Es un grupo de trabajo que es muy profesional, muy emocional. Transmitió eso en las primeras palabras que tuvo hacia nosotros hoy, que transmite que tenemos que tener pasión y compromiso a la hora de competir porque el fútbol te marca eso. Después son temas tácticos que tenemos que corregir, todos los entrenadores siempre tratan de corregir en esos aspectos con la base que veníamos haciendo con Guille. No se han dado los últimos resultados, pero estamos muy agradecidos por lo que hizo con nosotros. Tuvo un tiempo de dedicación muy grande, en la parte de liderato que tenía. Él hizo lo mejor que pudo para intentar ayudarnos hasta que consiguieron un nuevo entrenador que, a partir de hoy, nos intentará ayudar también”.

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El uruguayo reveló que Kily González estuvo analizando los rivales y que un gran plus es que trata a cualquier jugador de la misma manera, lo cual no es sencillo en un club como Inter Miami por todas las figuras que tiene, y que está motivando al grupo desde el primer momento.

“Las palabras que él decía dan ganas de jugar la final mañana. Es un crecimiento para él como entrenador el dirigir a jugadores como tiene hoy Inter. Es una vereda grande que tiene para crecer como entrenador. Tanto como él nos viene a ayudar como nosotros ayudarlo a él: conocer la liga y el vestuario para hacer crecer al club”, dijo Suárez.

Luis Suárez habla del retiro: ¿Quiere ser DT de Uruguay?

Con 39 años, Luis Suárez sabe que el retiro está cerca, aunque sigue todavía le gusta el día a día de jugador. “El retiro del fútbol, hay que dejarlo que vaya fluyendo, qe uno se sienta bien y se sienta cómodo. Sigo disfrutando esta etapa”.

Al ser cuestionado sobre si se ve en la selección de Uruguay tras colgar los botines, Suárez aseguró que es algo que sería imposible de rechazar, pero no lo haría como entrenador.

“A la selección jamás se le puede decir que no de ningún trabajo. Ya lo dije hace poco, la idea de ser entrenador no es mi objetivo. No es que no me guste, es que no me veo en ese desafío. Me gusta estar en la parte de fútbol y deportiva, pero no en la de entrenador”, afirmó.

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