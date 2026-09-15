El legado del ’10’: los números que deja James Rodríguez tras su retiro de la Selección Colombia

James Rodríguez se retira de la Selección Colombia. Acá repasamos sus estadísticas a lo largo de los años con la ‘Tricolor.

James Rodríguez, el ’10’ de la Selección Colombia | Vizzor

Llegó el día en que James Rodríguez le puso final a su etapa como jugador de la Selección Colombia. Mediante un video difundido en sus redes sociales, el cucuteño le dio a conocer a todo el país la noticia, esto previo a los amistosos que vienen como preparación para la ‘Tricolor’ a finales de septiembre.

Tras varios años vistiendo la camiseta y también la cintilla de capitán, el futbolista comunicó su decisión que tiene con sorpresa a muchos. El fútbol del ’10’ es algo que capturó a miles y ahora queda la interrogante de quién asumirá su rol tanto dentro del campo como fuera del mismo. Una tarea que le viene a Néstor Lorenzo y todo su cuerpo técnico.

Ahora bien, los números que deja son muy buenos y serán difíciles de superar. Rodríguez tiene marcas para la historia en asistencias, goles y partidos jugados. Es por eso que en Claro Sports repasamos sus estadísticas a lo largo de los años, esto a manera del legado que deja para los que vayan a asumir su puesto.

Los números de James Rodríguez con la Selección Colombia

Con la de mayores el cucuteño disputó un total de 131 partidos distribuidos entre el Mundial, Copa América, Eliminatorias y amistosos. Comparte junto a David Ospina el primer lugar con más participaciones. 9.958 minutos estuvo en la cancha con la ‘Tricolor’, siendo su última vez ante Suiza en la Copa del Mundo 2026.

En cuanto a sus contribuciones, hizo 31 goles y 41 asistencias. Es el máximos asistidor de la Selección Colombia y el segundo artillero. Falcao García está en la primera posición con cinco tantos más. Sin embargo, James es el mayor goleador del país en Eliminatorias y Mundiales, un dato no menor.

Si bien estuvo cerca de cosechar una Copa América, no consiguió un título con la de mayores. En 2011, en el torneo Esperanzas de Toulon, Rodríguez se hizo con ese campeonato cuando hacía parte de la categoría sub 20. Entre otros logros, fue el mejor jugador de la Copa América 2024 y posee el récord de más asistencias en una misma edición (esa misma), además de una Bota de Oro y premio Puskás en 2014.

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El fin de una era llegó y solo resta ver si en algún momento podrá salir un nuevo James Rodríguez en la Selección Colombia. Por ahora el cucuteño debe afrontar el nuevo reto que tiene con Atlético Nacional tras regresar al FPC. Muy seguramente esté entre el grupo de viajeros para jugar contra Internacional de Bogotá.

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