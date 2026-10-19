Mexicanos en Europa: lesiones, falta de minutos y ausencias marcan el fin de semana

La delegación azteca viven un fin de semana complicado: Johan Vásquez y César Montes suman minutos, mientras Raúl Jiménez enfrenta una larga baja por lesión y otros siguen sin jugar

Así le fue a los jugadores mexicanos en el Viejo Continente | Claro Sports

La actividad de los futbolistas mexicanos en Europa durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre de 2026 dejó un balance complicado. Aunque algunos jugadores mantuvieron su participación con sus respectivos clubes, otros permanecieron en el banquillo o fuera de las convocatorias.

Johan Vásquez, César Montes y Mateo Chávez fueron algunos de los futbolistas que tuvieron actividad, mientras que Álvaro Fidalgo y Armando González ingresaron de cambio. En contraste, Raúl Jiménez enfrenta una prolongada ausencia por lesión y Luis Chávez continúa sin ser considerado por el Dinamo de Moscú.

Johan Vásquez juega los 90 minutos en derrota del Genoa

En Italia, Johan Vásquez completó los 90 minutos en la derrota del Genoa por 2-0 frente a la Roma, correspondiente a la séptima jornada de la Serie A. El defensor mexicano recibió una tarjeta amarilla al minuto 51 y no pudo evitar el resultado adverso de su equipo.

Los goles de Santiago Castro y Emanuele Lulli sentenciaron el encuentro a favor del conjunto romano. Con este resultado, el Genoa prolongó su complicado inicio de temporada, mientras que Vásquez continúa acumulando minutos como integrante de la defensa.

César Montes disputa encuentro completo en Rusia

César Montes volvió a tener actividad con el Lokomotiv de Moscú, que empató 3-3 ante Krasnodar en un encuentro lleno de emociones. El defensor mexicano disputó los 90 minutos y fue amonestado durante la primera mitad.

El Lokomotiv llegó a tener una ventaja de 3-1, pero no consiguió mantenerla y terminó repartiendo puntos. Una semana después de marcar gol, Montes volvió a tener participación durante todo el compromiso, aunque esta vez no logró hacerse presente en el marcador.

Mateo Chávez suma otra titularidad y también participa en Europa League

En los Países Bajos, Mateo Chávez fue titular con el AZ Alkmaar en el empate 2-2 frente al Cambuur, correspondiente a la novena jornada de la Eredivisie. El lateral mexicano disputó 63 minutos antes de ser sustituido por Mees de Wit.

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AZ tuvo que remontar en dos ocasiones y rescató el empate gracias a un penal convertido por Mexx Meerdink al minuto 83. Además, a mitad de semana, Chávez también tuvo participación en la UEFA Europa League, al ingresar al minuto 76 durante la victoria del AZ por 2-1 ante el Hapoel Beer-Sheva.

Álvaro Fidalgo suma minutos en goleada del Barcelona al Betis

En España, Álvaro Fidalgo ingresó de cambio durante la derrota del Real Betis por 5-2 frente al Barcelona, correspondiente a la novena jornada de LaLiga. El mediocampista mexicano entró al minuto 70 en sustitución de Pablo Fornals y disputó la recta final del encuentro.

Barcelona consiguió su novena victoria consecutiva en el campeonato español y se mantuvo como líder con paso perfecto. El Betis, por su parte, sufrió su segunda derrota de la temporada, en un partido condicionado también por la expulsión de Facundo Bernal durante el segundo tiempo.

Obed Vargas y Álex Padilla permanecen en el banquillo

Otros dos futbolistas mexicanos no tuvieron participación durante la jornada española. Obed Vargas fue convocado por el Atlético de Madrid para la visita al Espanyol, pero permaneció en la banca durante la victoria por 1-0 del conjunto dirigido por Diego Simeone.

Por su parte, Álex Padilla también fue suplente y no ingresó durante el empate sin goles entre Athletic Club y Valencia. Este último encuentro dejó otro dato relevante para el futbol mexicano: Javier Aguirre continúa sin conocer la victoria al frente del conjunto valencianista. El entrenador mexicano registra dos empates en sus primeros dos partidos y su equipo permanece en puestos de descenso.

La Hormiga González suma minutos en Grecia y Europa League

En Grecia, Armando González volvió a tener actividad con el Olympiacos, que se impuso por 2-0 al Panetolikos como visitante. El delantero mexicano ingresó al minuto 80 en sustitución de Franko Mouandilmadji y disputó la recta final del compromiso.

Los goles de Roca y Chiquinho le dieron la victoria al conjunto de El Pireo, que sumó su quinto triunfo consecutivo entre todas las competiciones. La Hormiga también tuvo participación a mitad de semana en la UEFA Europa League, al disputar aproximadamente 23 minutos en la victoria por 1-0 frente al Olympique de Marsella.

Raúl Jiménez enfrenta una larga ausencia por lesión

Las noticias desde Inglaterra no fueron alentadoras para Raúl Jiménez. El Wolverhampton confirmó que el delantero mexicano necesitaba una intervención quirúrgica para reparar una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. El club explicó que la recuperación no había evolucionado de la manera esperada, por lo que decidió recurrir a una operación.

De acuerdo con el pronóstico inicial del conjunto inglés, el atacante permanecerá fuera de las canchas hasta enero de 2027. La situación representa un nuevo contratiempo para Jiménez, quien busca recuperar su actividad durante los próximos meses.

Edson Álvarez y Julián Araujo continúan sin sumar minutos

La jornada inglesa también estuvo marcada por la ausencia de otros dos mexicanos. Edson Álvarez quedó fuera de la convocatoria del West Ham para su compromiso frente al Swansea, por lo que continúa sin recuperar actividad oficial con el conjunto londinense.

Mientras tanto, Julián Araujo no tuvo participación con Bournemouth, que consiguió una victoria por 2-0 frente al Sunderland. El lateral mexicano continúa sin recuperar regularidad después de sus problemas físicos.

Luis Chávez suma tres encuentros consecutivos sin convocatoria

En Rusia, Luis Chávez tampoco tuvo participación durante el triunfo del Dinamo de Moscú por 3-1 frente al CSKA. El mediocampista mexicano acumula tres partidos consecutivos fuera de la convocatoria de su equipo.

De acuerdo con información publicada por ESTO, el futbolista regresó de sus compromisos con la Selección Mexicana con molestias físicas que han impedido su reincorporación. El club todavía no ha establecido públicamente un tiempo estimado para su regreso. A esta situación se suma la incertidumbre sobre su continuidad contractual, pues su vínculo con el Dinamo finaliza en el verano de 2027 y todavía no existe un acuerdo para renovarlo.

Rodrigo Huescas queda fuera de la convocatoria del Copenhague

En Dinamarca, Rodrigo Huescas no apareció en la convocatoria del Copenhague para el encuentro de liga frente al Aarhus. El defensor mexicano continúa en busca de recuperar continuidad después de la grave lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

Sin embargo, a mitad de semana sí tuvo actividad internacional, al ingresar al minuto 70 en la victoria por 3-0 ante el Sporting Braga, correspondiente a la UEFA Conference League. El mexicano disputó los últimos 20 minutos de ese compromiso, una participación importante dentro de su proceso de regreso a la competencia.

Santiago Gimenez no tiene actividad de liga con Porto

En Portugal, Santiago Gimenez no tuvo actividad durante el fin de semana, debido a que el Porto no disputó partido. El futbol portugués tuvo actividad de Copa, mientras que el conjunto de los Dragones no jugó durante el periodo analizado.

El delantero mexicano sí había participado a mitad de semana en la UEFA Champions League, al ingresar al minuto 85 en la derrota por 3-2 frente al Real Betis. Gimenez recibió una tarjeta amarilla poco después de entrar al terreno de juego.