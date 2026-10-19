El desafío para los atletas mexicanos en Dakar 2026: clasificaron por resultados, pero llegarán con menos apoyo

El recorte afecta la cantidad de profesionales disponibles y la cobertura personalizada, particularmente en áreas médicas y fisioterapia

Menos entrenadores y fisioterapeutas podrían afectar preparación | @COM_Mexico

México enviará 62 atletas a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, del 31 de octubre al 13 de noviembre, pese a la disputa presupuestal entre el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). La participación nacional está garantizada, pero no todas las condiciones habituales de acompañamiento. Los jóvenes tendrán cubiertos vuelos, hospedaje, alimentación, uniformes y traslados; lo que se redujo fue parte del personal técnico y médico que debía asistirlos durante la competencia en Senegal.

El COM redujo de 16 a 13.8 millones de pesos el presupuesto de la delegación, financiado en un 70% por patrocinadores y en 30% por el propio organismo, de acuerdo con su presidenta, María José Alcalá. El ajuste no dejó fuera a deportistas clasificados, pero sí recortó médicos, fisioterapeutas y especialistas de análisis. Por eso, la discusión no se limita a quién paga los boletos: también abarca las condiciones en que competirán los representantes mexicanos en una cita internacional.

¿Por qué se enfrentan el COM y la CONADE por el presupuesto de Dakar 2026?

El COM no recibió a tiempo el apoyo federal solicitado, explicó Alcalá, cuando necesitaba comprometer los gastos del viaje. El organismo solicitó inicialmente unos cinco millones de pesos para 32 atletas y elevó la petición a alrededor de 11 millones cuando los clasificados aumentaron a 62. Según su versión, los recursos seguían sin liberarse a principios de octubre y el día 2 de ese mes se le informó que el respaldo no había sido autorizado.

Rommel Pacheco, director de la CONADE, rechazó que se hubiera abandonado a la delegación. El funcionario señaló que la dependencia entregó 60 millones de pesos al COM para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y sostuvo que, según los reportes recibidos, había 20 millones que, a su juicio, podían cubrir la solicitud para Dakar. También aseguró que la CONADE había efectuado gestiones administrativas y estaba en condiciones de tramitar recursos adicionales para la competencia juvenil.

Los 60 millones para Santo Domingo estaban comprometidos en su totalidad, respondió el COM, y pertenecían a un presupuesto distinto. Además, sostuvo que publicar documentos en redes sociales no sustituía una notificación formal sobre una eventual transferencia. Las dos instituciones mantienen versiones diferentes acerca de la disponibilidad y los tiempos del dinero, sin que la documentación difundida permita dar por concretada una entrega adicional para Dakar. Mientras se aclara la controversia, los ajustes en el personal de apoyo ya fueron anunciados.

¿Qué tendrán garantizado los 62 atletas mexicanos para viajar a Senegal?

El plan cubre vuelos, hospedaje, comidas, uniformes y traslados, por lo que la reducción presupuestal no pone en duda, según el COM, la asistencia de los 62 clasificados. La comitiva anunciada reúne 111 integrantes: 62 atletas, 27 entrenadores y 22 miembros de apoyo multidisciplinario. Esto no significa que México viaje sin especialistas; el recorte afecta la cantidad de profesionales disponibles y la cobertura personalizada, particularmente en áreas médicas, fisioterapia y seguimiento técnico.

Dos entrenadores quedaron fuera por problemas con sus visas, una causa distinta de los recortes económicos. En materia sanitaria, el COM reportó gestiones con la Secretaría de Salud para la vacunación preventiva y medidas contra la malaria. Aunque los Juegos dispondrán de servicios de salud, la atención general no sustituye el seguimiento personalizado de cada deportista. La diferencia está en la continuidad del seguimiento y en la rapidez para atender molestias durante jornadas de competencia exigentes.

¿Cómo puede afectar la falta de staff al rendimiento de los atletas?

El primer impacto potencial aparece en la preparación técnica y táctica. En disciplinas como boxeo, judo o taekwondo, un asistente puede observar rivales, registrar movimientos y proponer ajustes entre combates. Con menos integrantes del cuerpo técnico, el entrenador disponible tendría que repartir su tiempo entre calentamiento, estrategia y gestiones, lo que podría limitar la capacidad de corregir errores de ejecución. No implica una derrota anticipada, pero sí menos recursos de análisis en momentos que exigen respuestas inmediatas.

La recuperación física constituye otro punto sensible por la reducción de médicos y fisioterapeutas. En pruebas con varias rondas o días consecutivos, la atención individual ayuda a organizar activaciones, descanso y tratamientos tras el esfuerzo. Si la cobertura es insuficiente, la valoración de molestias y la recuperación podrían tardar más, aunque eso no significa que los deportistas queden sin servicios sanitarios. En una competencia juvenil, distinguir entre asistencia médica general y seguimiento deportivo personalizado resulta fundamental para evaluar el alcance del ajuste.

El acompañamiento también influye en la concentración de deportistas de entre 14 y 17 años, muchos de los cuales enfrentarán un escenario olímpico fuera de su país. Entrenadores y especialistas contribuyen a mantener rutinas, ordenar horarios y separar preocupaciones operativas de la competencia. Un equipo reducido podría aumentar la carga de responsabilidades y la incertidumbre de algunos participantes, pero no existen datos públicos para afirmar que los recortes ya les hayan provocado ansiedad o una caída en su desempeño.

Los imprevistos administrativos y materiales también influyen en el desempeño. Una protesta arbitral, un cambio de horario o un desperfecto en equipo de ciclismo o tiro con arco puede requerir personal adicional mientras el entrenador acompaña al atleta. Sin suficientes auxiliares, una misma persona podría atender simultáneamente la estrategia y la logística. El problema no afecta a todas las disciplinas por igual, pero reduce la capacidad de respuesta cuando varias pruebas ocurren al mismo tiempo.

México participará en 19 de las 25 disciplinas de Dakar 2026, la primera edición olímpica juvenil celebrada en África. La judoca Ariadna Chávez y el nadador Daniel Saborio fueron elegidos abanderados de una delegación que tendrá competencias desde el 31 de octubre. El costo de los recortes no puede traducirse de antemano en medallas perdidas, porque cada resultado dependerá de los rivales y del desempeño individual; la cuestión es si todos contarán con condiciones de apoyo suficientes para competir.