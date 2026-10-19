Antigua GFC vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Antigua GFC vs Xelajú MC, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Antigua GFC y Xelajú MC se enfrentarán este lunes 19 de octubre por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El conjunto colonial buscará aprovechar su condición de local para acercarse al liderato del campeonato, mientras que los Superchivos intentarán conseguir una victoria que les permita escalar posiciones. Ambos equipos llegan con una diferencia de cinco puntos en la clasificación y necesitan sumar para mantenerse entre los principales aspirantes a disputar la siguiente fase.

Antigua GFC afronta este compromiso después de empatar 1-1 frente a Deportivo Guastatoya en condición de visitante. Los coloniales ocupan la tercera posición con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas en 14 encuentros disputados. El equipo registra 25 goles a favor y 20 en contra, aunque sus últimos resultados le impidieron mantenerse en lo más alto de la tabla. Una victoria frente a Xelajú le permitiría alcanzar las 29 unidades y superar a Guastatoya, que actualmente lidera el campeonato con 27 puntos.

Por su parte, Xelajú MC llega después de vencer 2-1 a Deportivo Malacateco en la jornada anterior. Los Superchivos se encuentran en la séptima posición con 21 unidades, tras conseguir seis victorias, tres empates y cinco derrotas en 14 presentaciones. El conjunto altense acumula 27 goles a favor y 17 en contra, con una diferencia positiva de diez tantos. Una victoria como visitante le permitiría alcanzar los 24 puntos, igualar la línea de Marquense y acercarse a los equipos que ocupan las primeras posiciones del Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Antigua GFC vs Xelajú MC de la jornada 15 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Xelajú MC será el lunes 19 de octubre de 2026 a las 19:00 horas de Guatemala en el Estadio Pensativo. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs Xelajú MC hoy

Antigua GFC y Xelajú MC no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Antigua GFC : Luis Morán, Suhander Zúñiga, Alexander Robinson (C), Juan Carbonell, José Gálvez, José Espinoza, José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, William Fajardo, Agustín Maziero. DT : Mauricio Tapia

: Luis Morán, Suhander Zúñiga, Alexander Robinson (C), Juan Carbonell, José Gálvez, José Espinoza, José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, William Fajardo, Agustín Maziero. : Mauricio Tapia Xelajú MC: Rubén Silva, Raúl Calderón, Kevin Ruíz, Ernesto Monreal, Widvin Tebalan, Yilton Díaz, Juan Cardona (C), Elmer Cardoza, Antonio López, Harim Quezada, Óscar de León. DT: Roberto Hernández

Antecedentes y últimos resultados del Antigua GFC vs Xelajú MC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Antigua GFC y Xelajú MC:

23 de septiembre de 2026 | Xelajú MC 4-0 Antigua GFC | Torneo Apertura

15 de marzo de 2026 | Xelajú MC 1-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

25 de enero de 2026 | Antigua GFC 1-1 Xelajú MC | Torneo Clausura

11 de diciembre de 2025 | Antigua GFC 2-0 Xelajú MC | Torneo Apertura

8 de diciembre de 2025 | Xelajú MC 1-0 Antigua GFC | Torneo Apertura

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