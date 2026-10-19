Geyse supera récord de Charlyn Corral y hace historia con América en la Liga MX Femenil

La brasileña hizo historia con América al marcar en 11 partidos consecutivos y llegar a 17 goles en el torneo tras la victoria 2-1 sobre Pachuca

La brasileña está firmando números de escándalo | Imago7

Geyse Ferreira escribió su nombre en la historia de la Liga MX Femenil al convertirse en la primera futbolista en marcar durante 11 partidos consecutivos de un mismo torneo. La delantera brasileña consiguió la hazaña este domingo 18 de octubre, durante la victoria del América por 2-1 sobre Pachuca, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026.

La atacante de las Águilas superó el registro de diez encuentros consecutivos con gol que Charlyn Corral había establecido en el Clausura 2024. La nueva marca llegó precisamente frente al equipo de la delantera mexicana, en un encuentro disputado en el Estadio Azteca. Con esta anotación, Geyse también alcanzó los 17 goles en el campeonato, cifra que la mantiene como líder de goleo.

Geyse rompe la marca de Charlyn Corral y amplía su récord goleador

El momento histórico llegó al minuto 30 del encuentro contra Pachuca. Geyse recibió el balón en su propio campo, avanzó por una de las bandas y superó a la defensa rival hasta ingresar al área. Desde una posición cercana a la línea de fondo, la brasileña sacó un disparo que terminó dentro de la portería, con lo que amplió la ventaja del América a 2-0.

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La anotación significó su undécimo partido consecutivo con gol y confirmó una racha que comenzó desde la primera jornada del Apertura 2026. La futbolista de las Águilas ha conseguido marcar en todos los encuentros que ha disputado su equipo durante el certamen, una regularidad que le permitió superar la referencia establecida por Charlyn Corral dos años atrás.

En su recorrido hacia el récord, Geyse le marcó a Santos Laguna, Cruz Azul, Puebla, Necaxa, Tijuana, Pumas, Tigres, Atlas, León, Monterrey y Pachuca. Su producción incluye cuatro anotaciones contra Necaxa, además de dobletes ante Cruz Azul, Pumas y León, resultados que explican cómo alcanzó los 17 tantos en apenas 11 jornadas.

La brasileña también había establecido una nueva marca de goles para una futbolista del América en una fase regular. Antes del Apertura 2026, el registro pertenecía a Lucero Cuevas y Katty Martínez, quienes consiguieron 15 anotaciones en un mismo campeonato. Geyse superó esa cifra con su gol número 16 ante Monterrey y elevó el récord a 17 frente a Pachuca, cuando todavía restan partidos por disputar.

América vence a Pachuca en la noche histórica de Geyse

El encuentro comenzó con ventaja para las dirigidas por Ángel Villacampa. Irene Guerrero abrió el marcador apenas al minuto 5, después de aprovechar un error defensivo del conjunto hidalguense. La mediocampista española recibió el balón dentro del área y definió para colocar el 1-0, antes de que Geyse ampliara la diferencia con su anotación histórica.

Pachuca respondió al minuto 35 por conducto de Mackenzee Vance, quien consiguió rematar entre dos defensoras americanistas y descontó para las Tuzas. El gol redujo la distancia a 2-1 y devolvió al conjunto visitante a la disputa del encuentro, aunque las Águilas conservaron la ventaja para quedarse con los tres puntos.

El resultado permitió al América recuperarse de la derrota sufrida ante Monterrey, equipo que le había quitado el invicto en la Jornada 10. Con la victoria sobre Pachuca, las azulcremas alcanzaron los 28 puntos y reforzaron su posición en la parte alta del Grupo B, mientras que las Tuzas permanecieron con diez unidades.

La victoria quedó marcada por la actuación de Geyse, quien continúa ampliando sus registros individuales en el futbol mexicano. Con 17 anotaciones y 11 encuentros consecutivos marcando, la brasileña mantiene abierta la posibilidad de extender su racha en las siguientes jornadas. Su próximo gol podría elevar una marca que ya superó el antecedente de Charlyn Corral y establecer una nueva referencia para las futuras goleadoras de la Liga MX Femenil.

Irene Guerrero celebra 100 partidos y 51 goles con América Femenil

Irene Guerrero también tuvo una jornada especial. La mediocampista española recibió un homenaje por sus primeros 100 partidos oficiales con las Águilas, periodo en el que acumula 51 goles y tres títulos: una Liga MX Femenil, una Concachampions y un Campeón de Campeonas. Antes del encuentro, la futbolista recibió una camiseta conmemorativa y un botín como reconocimiento a su trayectoria, además de posar junto a sus compañeras en el Estadio Azteca.