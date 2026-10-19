Almeyda revela que Pachuca lo buscó tras la salida de Guillermo Almada : ¿por qué no aceptó?

El técnico argentino habló del triunfo ante los Tuzos, el debut de Paxon Ruffin y la propuesta que recibió antes de llegar a Monterrey

Almeyda confiesa que Pachuca lo buscó tras la salida de Almada. Imago 7

Matías Almeyda reveló que Pachuca lo buscó para sustituir a Guillermo Almada cuando los Tuzos se quedaron sin entrenador, pero rechazó la propuesta por una situación personal que atravesaba en ese momento. El técnico argentino habló después de la victoria de Monterrey por 2-1 sobre Pachuca en la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Además de explicar las razones por las que no aceptó dirigir al conjunto hidalguense, Almeyda destacó el triunfo de Rayados y celebró el debut de Paxon Ruffin, quien con 16 años se convirtió en el jugador más joven del club en estrenarse en la Liga MX durante la era de los torneos cortos.

Pachuca buscó a Almeyda tras la salida de Guillermo Almada

Almeyda explicó que mantiene una relación cercana con Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, a quien conoce desde hace varios años y con quien mantiene comunicación pese a no haber trabajado juntos. “Es cierto. Cuando se quedaron sin entrenador, surgió esa posibilidad. Tengo una gran relación con Jesús Martínez desde hace muchísimo tiempo. Es una persona a la que respeto y valoro mucho. En cada lugar al que voy, siempre me llama para felicitarme si me va bien o para apoyarme si me va mal”, relató en conferencia de prensa.

El entrenador continuó con la explicación de por qué decidió no aceptar aquella posibilidad y recordó que la propuesta llegó en un momento en el que acababa de regresar a Argentina. Almeyda señaló que quería estar con su madre después de mucho tiempo sin verla, mientras la decisión sobre su futuro debía tomarse con rapidez.

“Yo había llegado un día antes a Argentina y tenía algunos problemas bastante particulares. Quería estar con mi madre en ese momento, después de mucho tiempo sin verla, y había que tomar una decisión rápidamente. Le dije a Jesús: ‘No puedo. La verdad es que hoy no estoy en condiciones. Llegué hace un día y todo era muy rápido’. Así que sí, fue verdad. Tengo una relación muy bonita con él. Lo valoro y lo respeto como hombre de fútbol, pero, más que nada, como alguien que les da mucho a los futbolistas”, agregó.

De esta manera, Almeyda confirmó que existió la posibilidad de convertirse en entrenador de Pachuca tras la salida de Guillermo Almada, aunque finalmente decidió no aceptar la propuesta por las circunstancias personales que atravesaba en ese momento. Ahora, el argentino se encuentra al frente de Rayados y consiguió ante los Tuzos una victoria que coloca nuevamente al equipo regiomontano en la pelea por los puestos de Liguilla. Además, la noche dejó el estreno de Ruffin, quien se convirtió en el jugador más joven de Monterrey en estrenarse en la Liga MX durante la era de los torneos cortos.

Almeyda celebra el debut de Paxon Ruffin

Uno de los momentos destacados del partido fue el estreno de Paxon Ruffin con el primer equipo de Rayados. El mediocampista mexicoamericano, de 16 años, ingresó durante el segundo tiempo y comenzó su recorrido en la Liga MX bajo las órdenes de Almeyda.

El técnico explicó que antes del partido había hablado con Ruffin y con el grupo de futbolistas que trabaja habitualmente con él. Almeyda destacó la manera en que los jugadores reciben a los jóvenes y explicó que su principal indicación para el juvenil fue disfrutar la experiencia. “Me pone muy feliz. Ayer hablaba con él y con el grupo de jugadores que entreno, que son espectaculares. Me gusta cómo reciben al joven y cómo escuchan todo lo que les digo”, señaló.

El argentino también valoró las intervenciones que tuvo Ruffin durante sus primeros minutos con el conjunto regiomontano. “Le pedí que disfrutara, más que nada, el momento que iba a vivir. Las participaciones que tuvo fueron las que queremos y buscamos”, explicó Almeyda.

Gran triunfo ante Pachuca

Finalmente, Almeyda analizó el duelo ante Pachuca y consideró que Monterrey tuvo un mejor primer tiempo, aunque reconoció que el rival tomó mayor protagonismo durante la segunda mitad debido a la necesidad de buscar el empate. Para el entrenador, el rendimiento mostrado durante los primeros 45 minutos estuvo más cerca de lo que pretende construir con Rayados.

“Es muy importante el triunfo y la manera. Creo que hicimos un mejor primer tiempo que segundo. Era normal que el rival se adelantara en la segunda parte porque estaba abajo en el marcador. Hubo momentos en los que sufrimos, pero el primer tiempo fue lo que buscamos”, explicó.

El resultado también significó que Rayados regresara a los puestos de Liguilla después de siete jornadas, un aspecto que Almeyda valoró junto con la manera en que se consiguió la victoria. El argentino, sin embargo, señaló que el equipo todavía tiene aspectos por corregir. “Estoy contento; siempre que ganamos estamos felices, pero también estamos dispuestos a seguir corrigiendo cosas”, añadió el estratega.

Para Almeyda, ambos acontecimientos formaron parte de una misma noche: un triunfo que acercó a Rayados a su objetivo y el inicio profesional de un juvenil al que el técnico decidió darle una oportunidad con apenas 16 años.