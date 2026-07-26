¡Desde el fútbol europeo! Óscar Perea sería nuevo refuerzo del América

El atacante colombiano llegaría cedido desde Racing de Estrasburgo y tendría una opción de compra con las Águilas

América sumaría una alternativa ofensiva | Photo by Javier TORRES / AFP

El Club América estaría muy cerca de anunciar la incorporación del atacante colombiano Óscar Perea para reforzar su plantilla durante el Apertura 2026. De acuerdo con información adelantada por el periodista César Merlo y confirmada por Claro Sports, el futbolista de 20 años llegaría procedente del Racing de Estrasburgo mediante un préstamo que incluye una opción de compra, fórmula con la que la directiva azulcrema añadiría una alternativa para su frente de ataque.

La operación permitiría que Perea continúe su carrera en la Liga MX después de sus experiencias en Colombia y Europa. Las Águilas alcanzaron un acuerdo para recibir al jugador cedido durante el torneo, mientras sus derechos federativos permanecerán en poder del conjunto francés.

Perea comenzó su trayectoria profesional con Atlético Nacional, club con el que debutó en mayo de 2022 y participó en competencias como la Copa Libertadores. Su rendimiento le permitió trasladarse al futbol francés y firmar con Racing de Estrasburgo en julio de 2024, con un contrato vigente hasta 2029.

Durante su etapa con el AVS FS de Portugal, el atacante disputó 33 partidos y consiguió cuatro anotaciones. Ese recorrido le permitió acumular minutos antes de que América apareciera como su siguiente destino, en una transferencia que contempla la posibilidad de una compra definitiva una vez terminado el préstamo.

La incorporación de Perea llegaría mientras el conjunto azulcrema disputa las primeras fechas del Apertura 2026. América viene de empatar 1-1 frente al Atlante en la jornada 2, resultado con el que continuó su actividad en el inicio del campeonato mexicano.

El colombiano puede desempeñarse como extremo izquierdo, aunque utiliza principalmente la pierna derecha y también puede aparecer en otros sectores del ataque. Por su posición y experiencia internacional, Perea ampliaría las opciones ofensivas del América, mientras buscaría adaptarse al fútbol mexicano y competir por un lugar dentro de la alineación.

El siguiente compromiso de las Águilas será contra Santos Laguna el domingo 2 de agosto en el Estadio Azteca, programado para las 17:00 horas. Mientras el equipo prepara ese encuentro, la llegada de Perea representaría uno de los movimientos principales del América en el mercado del Apertura 2026.

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