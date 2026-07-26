¿Cómo quedaron los colombianos este sábado 25 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Colombia obtuvo seis medallas en el día 1 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Una presea de oro, cuatro de plata y una de bronce.

Walter Vargas le da un oro a Colombia | Santo Domingo 2026

Oficialmente se dio inicio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. En Santo Domingo, República Dominicana, se vibró con las emociones del día 1 de competencia y la entrega de las primeras medallas del certamen. El tiro con arco, patinaje artístico, bádminton, básquetbol, voleibol de playa, ajedrez, ciclismo de ruta, ecuestre, golf, judo, natación en aguas abiertas, ráquetbol, remo, rugby, tiro, surf, taekwondo, tenis, voleibol, esquí náutico y waterpolo, tuvieron acción.

Colombia dijo presente en todos los deportes excepto en bádminton, ráquetbol, básquetbol, remo, voleibol de playa y taekwondo. De hecho, la delegación amarilla azul y rojo ganó sus primeras seis medallas y figura en el cuarto lugar del medallero general de los Juegos Centroamericanos 2026.

Resultados de los colombianos hoy sábado 25 de julio en Santo Domingo 2026

El resultado más destacado de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 el sábado 25 de julio fue la medalla de oro de Walter Vargas. El ciclista de 34 años se adjudico el primer lugar en la prueba de contrarreloj individual con un tiempo de 47:13.46.

Luego de la gloria colombiana, llegó una ráfaga de medallas de plata bastante interesante. Los equipos masculinos y femeninos de tiro con arco conformados por Ana María Rendón, Isabella Forero, Tania Arias, Jorge Enríquez, Santiago Arcila y Santiago Cruz. Fueron segundos en sus respectivas categorías al caer ante los seleccionados mexicanos.

Terminado el tiro con arco, los reflectores se pusieron en el judo. Erika Lasso, en la categoría de -48 kilógramos, logró obtener el primer metal de bronce para Colombia. La judoca de 27 años venció a Edna Carillo de México celebró entrar en el podio. Por su parte, María Villalba estuvo muy cerca de gritar campeona en los -57 kilógramos. Sin embargo, la local Ana Rosa fue mejor y Colombia se quedó con una nueva medalla de plata.

El plato fuerte de la jornada parecía estar en la tarde noche. La Selección Colombia masculina de waterpolo se clasificó a la final y enfrentó a Puerto Rico por la medalla de oro. En un apasionante encuentro, los puertorriqueños aprovecharon sus momentos de partido y vencieron a la ‘tricolor’ por 16 a 12. Así las cosas, los ‘cafeteros’ obtuvieron la última presea de plata del sábado 25 de julio.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

En la jornada del sábado 25 de julio, Colombia brilló por lo alto. El ciclismo de ruta le dio la primera medalla de oro al país ‘cafetero’ de la mano de Walter Vargas. El tiro con arco en la modalidad de equipos femenino y masculino obtuvo dos preseas de plata. Junto con las actuaciones del equipo masculino de Waterpolo que se coronó subcampeón. Así mismo, María Villalba le dio una nueva plata a Colombia en el judo y Erika Lasso el primer bronce para la delegación ‘tricolor’.

Así las cosas, los atletas colombianos acumularon un total de seis medallas en el día 1 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Una presea de oro, cuatro de plata y una de bronce, fue el saldo de los ‘cafeteros’ para quedar instalados en la cuarta posición del medallero general.

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports se establece como la mejor opción para seguir todas las acciones de los Juegos Centroamericanos 2026. Este medio brinda una cobertura multiplataforma en sus canales de televisión, plataforma digital y canal de YouTube. Por otro lado, el canal oficial de la competición Centro Caribe Sports cuenta con todas las acciones en su canal de YouTube.

Para territorio local, República Dominicana. RTVD (Canal 4) es el canal oficial del evento. En Puerto Rico, la transmisión es mediante Telemundo. Y en territorio norteamericano, este evento continental podrán sintonizarse a través del canal oficial de la competición en sus redes sociales.

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