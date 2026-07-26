Malacateco rescata un punto agónico ante Cobán Imperial

Todo lo que dejó el partido entre Malacateco y Cobán Imperial por la primera jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

Malacateco empató sobre el cierre en casa | Facebook: Deportivo Malacateco

Malacateco y Cobán Imperial igualaron 1-1 en el estadio Santa Lucía, en el encuentro que bajó el telón de la jornada de sábado en la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El conjunto visitante estuvo cerca de comenzar el campeonato con una victoria, pero un tanto en los minutos finales permitió a los locales evitar la derrota y repartir unidades en un duelo de trámite cambiante.

Durante la primera mitad, Malacateco asumió la iniciativa y buscó instalarse en campo rival con mayor posesión del balón. Sin embargo, el dominio territorial no se tradujo en ocasiones claras de gol. Cobán Imperial, por su parte, apostó por un planteamiento ordenado en defensa y esperó el momento indicado para aprovechar los espacios que dejaba el equipo local.

La estrategia de los Príncipes Azules dio resultado cerca del descanso. En una de sus aproximaciones más peligrosas, Brian Calabrese envió un balón al área que Kenneth Valdez conectó para abrir el marcador. Con esa acción, Cobán Imperial logró marcharse al entretiempo con ventaja pese a haber generado menos llegadas que su rival.

Para el complemento, el conjunto de casa adelantó sus líneas y realizó modificaciones ofensivas con el objetivo de cambiar el desarrollo del partido. La presión sobre el arco defendido por Tomás Casas fue aumentando con el paso de los minutos, obligando al guardameta visitante a intervenir en varias oportunidades para conservar la diferencia.

Cobán Imperial intentó administrar la ventaja con un bloque compacto y buscando salir de contragolpe. Durante buena parte del segundo tiempo consiguió contener los intentos de Malacateco, aunque cada vez le costó más alejar el peligro de su área.

La resistencia visitante terminó a cinco minutos del final. Roberto Meneses apareció dentro del área para convertir el 1-1 y desatar el festejo de la afición local, que veía cómo el esfuerzo de su equipo finalmente encontraba recompensa después de insistir durante todo el complemento.

Con este resultado, Malacateco y Cobán Imperial sumaron su primer punto en el Torneo Apertura 2026. El empate dejó sensaciones distintas en ambos clubes: los Toros valoraron la reacción para rescatar una unidad, mientras que los Príncipes Azules lamentaron haber dejado escapar la victoria cuando parecía que tenían el encuentro bajo control.

Te puede interesar