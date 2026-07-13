Slaven Bilic regresa como técnico de Croacia tras la salida de Zlatko Dalic

El entrenador de 57 años inicia su segunda etapa con la selección croata después de la eliminación ante Portugal en el Mundial 2026

Slaven Bilic regresa como DT de Croacia | Foto por MARKO PERKOV / AFP

Slaven Bilic fue nombrado nuevo entrenador de la selección de Croacia y ocupará el puesto que dejó Zlatko Dalic después de la eliminación del equipo en el Mundial 2026. La Federación Croata de Fútbol aprobó por unanimidad la designación del técnico de 57 años, quien regresa al cargo que desempeñó entre 2006 y 2012.

El cambio en el banquillo se produjo después de que Croacia quedara fuera de la Copa del Mundo en los dieciseisavos de final. El conjunto europeo terminó segundo del Grupo L, un punto por debajo de Inglaterra, y posteriormente perdió 2-1 contra Portugal en su primer partido de eliminación directa.

Dalic presentó su renuncia después del resultado ante los lusos y cerró una etapa de nueve años al frente de la selección. Durante su gestión, Croacia alcanzó la final del Mundial de Rusia 2018, en la que perdió 4-2 ante Francia, y obtuvo el tercer lugar en Qatar 2022.

Slaven Bilic dirigirá a Croacia por segunda ocasión

Bilic tuvo su primera experiencia como seleccionador absoluto entre 2006 y 2012, después de dirigir al representativo croata sub 21. En ese periodo estuvo al frente del equipo en las Eurocopas de 2008 y 2012, con los cuartos de final de la primera como su resultado más avanzado en una competencia internacional.

El entrenador dejó un registro de 42 victorias, 15 empates y ocho derrotas durante aquella etapa. Croacia quedó eliminada ante Turquía en los cuartos de final de la Euro 2008 y no superó la fase de grupos en la edición de 2012, disputada en Polonia y Ucrania.

“Quisiera agradecer al presidente Kustić y a la directiva de la Federación por su confianza y por brindarme la oportunidad de dirigir nuevamente a la selección croata. Es el mayor honor que puede recibir un entrenador croata”, declaró Bilic durante su presentación.

El nuevo seleccionador también se refirió al periodo encabezado por Dalic y a las exigencias que encontrará en su regreso. “Soy plenamente consciente de las altas expectativas tras la memorable etapa de Zlatko Dalić, pero quien entrene a Croacia debe estar preparado para ello. Somos una nación futbolística que vive para su selección”.

A new beginning: Slaven Bilić returns as the head coach of the #Croatia national team! 🔥



💬 "I have the complete confidence in our players, and it is my responsibility to bring energy, ambition, and determination to ensure that #Croatia remains among football's elite. I am… pic.twitter.com/wxLCLqgNHC — HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026

La trayectoria de Slaven Bilic después de dejar a Croacia

Tras concluir su primer ciclo con la selección, Bilic dirigió al Lokomotiv de Moscú y al Besiktas antes de incorporarse al fútbol inglés. En la Premier League estuvo al frente del West Ham y del West Bromwich Albion, mientras que posteriormente trabajó con Watford, Beijing Guoan y Al Fateh. Su último cargo había sido con el equipo saudita durante la temporada 2023-2024.

Como futbolista, Bilic se desempeñó como defensa central y disputó 44 partidos con la selección de Croacia, en los que marcó tres goles. Participó en la Eurocopa de 1996 y formó parte del equipo que consiguió el tercer lugar en el Mundial de Francia 1998.

El técnico explicó que mantendrá una relación de intercambio directo con los integrantes del plantel. “Mi relación con los jugadores será la misma que siempre ha sido: completa; si espero algo de ti, tengo que dar algo a cambio. Así es como funcionan las cosas, no solo en el fútbol, sino en la vida en general”.

"I'm very well aware what's expected of me. It will take a great deal of unity. I came to achieve something big with the national team. I feel that this is my time, that I'm in the best years of my career. Not only in terms of experience, but also motivation, determination, and… pic.twitter.com/cF4lo9si78 — HNS (@HNS_CFF) July 13, 2026

Una de las decisiones que deberá abordar la nueva dirección técnica será la continuidad de integrantes de la generación que disputó los últimos torneos internacionales. Luka Modric, Ivan Perisic y Mateo Kovacic formaron parte del equipo croata en el Mundial 2026, por lo que Bilic deberá definir la composición del plantel para el siguiente ciclo.

“Estoy realmente entusiasmado con este reto y me siento completamente preparado, como un entrenador más maduro y experimentado que en 2006, pero con la misma motivación y el mismo deseo de hacer de Croacia un equipo poderoso, valiente y exitoso”, señaló el seleccionador.

Los primeros compromisos de Bilic en su segunda etapa llegarán en la UEFA Nations League. Croacia compartirá grupo con Inglaterra, España y Chequia, antes de comenzar los procesos clasificatorios para la Eurocopa de 2028 y el Mundial de 2030.

Te puede interesar: