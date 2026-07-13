Rating Colombia del 12 de julio de 2026, según CNC: Caracol domina con 8 programas en el top 10

Sin partidos del Mundial, la atención se centró en otros programas. Todos los detalles en Claro Sports.

Noticias Caracol domina el rating / Caracol TV

El impacto de los puentes festivos en Colombia se ve reflejado en varios sectores, uno de ellos es el consumo de la televisión abierta, disminuye a comparación de lo sucedido en los días de entre semana. Así lo refleja el rating de este domingo 12 de julio del 2026 y todos los detalles del mismo están en Claro Sports.

Rating en Colombia del 11 de julio de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM | 10.62% Los Informantes SD | Canal Caracol | 9.10% Noticias Caracol MD | 7.45% Séptimo Día | Canal Caracol | 6.98% Expediente Final | Canal Caracol | 5.45% La Red | Canal Caracol | 4.19% Retrato hablado | Canal RCN | 4.05% Noticias RCN PRM | 3.76% Noches de premier: Agentes 355 | Canal Caracol | 3.30% Tour de Francia, parte 2 | Canal Caracol | 3.14%

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Existen varias compañías que se dedican a los estudios de consumo y realizan sus mediciones, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultorías (CNC).

En efecto, se toman los datos de cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación, que además va relacionada con la acción de cambiar de programa. Si usted cambia de canal, le da más valor al último producto sintonizado que al anterior.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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