Bruno Marioni responde a las críticas contra Argentina antes de enfrentar a Inglaterra: “Nadie le ha regalado nada”

El exfutbolista argentino habló en exclusiva con Peloteando sobre el rendimiento de la Albiceleste y las claves de la semifinal

Bruno Marioni, en exclusiva para Peloteando | Imago7

Argentina está a un partido de volver a disputar una final de la Copa del Mundo, aunque su recorrido hasta las semifinales ha estado marcado por eliminatorias cerradas y momentos de máxima exigencia. La Albiceleste necesitó tiempo extra ante Cabo Verde y Suiza, además de remontar un 2-0 frente a Egipto para terminar imponiéndose por 3-2.

El rendimiento del equipo de Lionel Scaloni ha quedado bajo análisis antes del duelo contra Inglaterra. Más allá de los resultados, Argentina no ha mostrado la misma superioridad de otros torneos y ha encontrado dificultades ante selecciones que lograron competir desde el apartado físico y reducir los espacios.

Bruno Marioni, en entrevista exclusiva con Peloteando, analizó el camino de la selección argentina, el peso de Lionel Messi, los posibles ajustes de Scaloni ante Inglaterra y la carrera por la Bota de Oro entre el capitán de la Albiceleste y Kylian Mbappé.

Bruno Marioni y el rendimiento de Argentina rumbo a las semifinales

Argentina ha tenido que resolver tres eliminatorias de alta tensión para instalarse entre las cuatro mejores selecciones. Para Marioni, el equipo no ha alcanzado el nivel mostrado en sus títulos recientes, pero la calidad individual y la experiencia le han permitido superar los momentos más complicados.

“Quizás en rendimiento no ha dejado el mismo sedimento que ha tenido en el Mundial pasado, o en las Copas Américas que ha ganado, pero al final de cuentas con jerarquía ha logrado sobrepasar a varios rivales que físicamente se han impuesto, en algunos momentos por juego, en algunos momentos físicamente, pero en calidad individual creo que Argentina ha podido sostenerse en este Mundial hasta llegar a esta semifinal con Inglaterra”.

¿Argentina ha tenido un camino sencillo hasta enfrentar a Inglaterra?

Los rivales de la Albiceleste también han formado parte de la discusión alrededor de su clasificación. Cabo Verde fue una de las sorpresas del torneo, mientras que Argentina tuvo que llevar sus eliminatorias ante Suiza y Egipto hasta instancias de máxima presión para continuar con vida.

“Argentina se ha enfrentado contra los que les ha tocado enfrentarse. Se podría haber enfrentado contra Uruguay, por ejemplo. Cabo Verde evidentemente hizo las cosas mejor en el grupo y accedió y, a final de cuentas, creo que todos coincidimos en que Cabo Verde es una de las selecciones que ha sido la sorpresa en este Mundial y los equipos que hemos enfrentado también han sido muy exigentes, muy fuertes”.

Marioni defiende el lugar de Argentina: “Nadie le ha regalado nada”

Marioni consideró que la paridad física y el uso constante de bloques bajos han reducido las diferencias entre las selecciones. Argentina, explicó, ha encontrado otras herramientas para competir y resolver partidos pese a no imponerse desde el funcionamiento durante largos periodos.

“Hoy hay una gran paridad desde lo físico. No se ha enfocado tanto en el rendimiento de los equipos en lo físico. Ha habido pocos partidos de grandes diferencias. Los modelos que hoy se están utilizando son de bloque bajo, defensa, entonces eso impide que se genere mucha superioridad. Argentina desde lo físico no ha competido a la par con la mayoría”.

Para el exfutbolista, cuestionar en exceso el rendimiento de la Albiceleste también implica ignorar que el equipo está nuevamente entre los cuatro mejores y ha sabido sobrevivir a escenarios adversos durante las eliminatorias.

“Justificar que Argentina no haya jugado tan bien estando en una semifinal, siendo uno de los cuatro mejores del mundo, es como querer buscarle el pelo en la sopa. Está ahí por jerarquía, porque se lo ha ganado, nadie le ha regalado nada. Se ha fortalecido defendiendo, consiguiendo partidos prácticamente en los últimos minutos con un equipo que tiene como estandarte a un Lionel Messi de 39 años”.

¿Cómo debe jugar Argentina contra Inglaterra?

Inglaterra llegará a la semifinal después de eliminar a Noruega, mientras que Argentina acumula el desgaste de eliminatorias que se extendieron hasta el tiempo extra. Marioni señaló al clima y la recuperación física como dos factores que podrían influir en la preparación del encuentro.

“Inglaterra no ha jugado nunca con las temperaturas que se han jugado o muy pocas veces ha jugado Inglaterra bajo este clima. Quiero entender que Argentina será muy estratégico en el armado de su modelo de juego para este partido. Argentina está más cansada que Inglaterra, pero en este nivel la recuperación es importante”.

El análisis de Marioni también contempla una modificación en la estructura defensiva de Scaloni. La velocidad de los atacantes ingleses y la presencia de Harry Kane podrían llevar a Argentina a reducir riesgos y reforzar la última línea.

“Habrá muchas cosas para recuperar además de la alimentación y el descanso, la suplementación y la motivación que representa jugar una Copa Mundial. Argentina podría tener un parado más, no sé si defensivo, pero un poquito con menos riesgo; quizás incorporando a Otamendi, incorporando una línea de tres centrales, probablemente para tener un poquito más de superioridad ante un Kane, ante un Gordon, ante un Madueke, que cuando tienen espacios son muy peligrosos”.

Bruno Marioni responde a Scaloni: “Todos sabemos que es un clásico”

Lionel Scaloni buscó reducir la carga que rodea al partido entre Argentina e Inglaterra al señalar que se trata solamente de un encuentro de fútbol. Marioni coincidió con el mensaje del entrenador, aunque reconoció que el peso emocional del enfrentamiento existe dentro del entorno argentino.

“Quiero aclarar lo que dijo Scaloni, que es solamente un partido de fútbol y al final de cuentas es solamente un partido de fútbol. Nosotros emocionalmente, todos los argentinos, incluso él, sabemos que es un clásico, que los clásicos hay que ganarlos, que se juegan muchas más cosas que un partido de fútbol desde lo emocional, porque hay un pasado, hay un sentimiento”.

Para Marioni, las palabras del técnico estuvieron dirigidas a controlar una pasión que puede superar los límites deportivos, sin eliminar la importancia que el partido tiene para los futbolistas y aficionados argentinos.

“Leo quiso bajar esa pasión que muchas veces se transforma en agresividad. Entonces comparto plenamente el comentario, y también sé de que internamente todos sabemos que es un partido de los clásicos que te tocan enfrentar”.

“Argentina ha sido Messidependiente”: Marioni ve a Mbappé más cerca de la Bota de Oro

Lionel Messi y Kylian Mbappé llegan a la última semana del torneo involucrados en la lucha por el título de goleo. Sin embargo, Marioni considera que Francia cuenta con mayores recursos ofensivos y ve al delantero francés con ventaja para quedarse con el reconocimiento individual.

“Argentina ha sido Messidependiente. No ha tenido tanta efectividad. Francia tiene el mejor ataque del mundo. Argentina quizás más allá de Messi, Lautaro que comenzó como titular y después Julián que le vuelve a ganar la partida como fue en Qatar”.

La capacidad de definición de Mbappé y el rendimiento ofensivo de Francia colocan al atacante como el principal candidato de Marioni para terminar en la cima de la clasificación de goleadores.

“Yo veo un Mbappé tremendo con unas capacidades de resolución increíbles, a una selección francesa temible, es el candidato a quedarse con la Copa del Mundo y ojalá la mufe, pero sí, indudablemente hoy el título de goleo lo veo mucho más cercano a que lo consiga Mbappé que cualquier otro futbolista”.

Te puede interesar