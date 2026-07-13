¿Cuándo empieza Masterchef Celebrity Colombia 2026? Esta edición tendrá varios cambios

RCN reveló nuevas sorpresas para MasterChef Celebrity Colombia 2026. Conozca por qué desaparecerá el “cachete” y qué cambiará en esta temporada del reality.

Masterchef Celebrity 2026 | Canal RCN.

La expectativa por el estreno de MasterChef Celebrity Colombia 2026 sigue creciendo y los seguidores del exitoso reality ya esperan con ansias el regreso de sus celebridades favoritas a una de las cocinas más famosas de la televisión. Allí deberán superar exigentes desafíos culinarios, trabajar con ingredientes poco habituales y conquistar el paladar de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con cada una de sus preparaciones.

El Canal RCN confirmó que el programa llegará a la pantalla en los próximos días de julio y contará con la participación de actores, comediantes, deportistas, creadores de contenido y cantantes. Sin embargo, esa no fue la única novedad anunciada por la producción, que adelantó que esta temporada elevará el nivel de exigencia: la competencia será más intensa y cada reto representará una dificultad mayor que el anterior, marcando un cambio importante en la dinámica del reconocido formato de entretenimiento.

¿Quiénes son todos los participantes de MasterChef 2026?: Lista confirmada de famosos

La nómina reúne talentos de la actuación, el deporte, la comedia, el periodismo y las redes sociales, buscando atraer a distintos públicos y aportar variedad de estilos y personalidades a la competencia.

Angélica Blandón

Emiro Navarro

Emmanuel Restrepo

Hugo Gómez

Iván Marín

Jimmy Vásquez

Julieta Piñeres

Lina Tejeiro

Marcela Carvajal

Martha Restrepo

Martha Restrepo

Milena López

Sebastián Villalobos

Tuto Patiño

Sebastián Vega

Verónica Orozco

Víctor Tarazona

Luciano D’Alessandro

Luisa Vergara

Mariana Mozo

Diana Mina

Tavo Bernate

Robert Farah

Pautips

Virgina Lizcano

MasterChef Colombia 2026: ¿Quiénes son los jurados en esta edicón del reality?

Los jurados de MasterChef Celebrity Colombia 2026 son los reconocidos chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef mexicana Belén Alonso. Este trío experto se encarga de evaluar la exigencia culinaria, acompañados nuevamente por Claudia Bahamón como presentadora principal del formato.

¿Qué cambios habrá en MasterChef 2026?

Uno de los cambios que más llamó la atención fue revelado por el chef Jorge Rausch, quien confirmó que en esta temporada desaparecerá el tradicional “cachete”, un gesto de reconocimiento que solía entregar a los participantes cuando una preparación lo sorprendía de manera positiva.

La novedad quedó al descubierto en un video promocional protagonizado por Claudia Bahamón, quien aparece sosteniendo a un bebé mientras comparte escena con los tres jurados. En medio del adelanto, Belén Alonso le dice a Rausch: “Rausch, agárrale el cachete”. Sin embargo, el chef responde con una sonrisa y un tono misterioso: “Esta temporada no habrá más cachetes”, frase que acompaña con una risa fantasmagórica y que deja entrever que la competencia será mucho más exigente.

¿Cuándo inicia MasterChef Colombia 2026?

El Canal RCN confirmó que MasterChef Celebrity Colombia 2026 llegará a la pantalla durante julio. Aunque en las promociones del reality se ha anunciado que el estreno será “muy pronto”, por ahora la cadena no ha revelado la fecha exacta en la que comenzará la nueva temporada.

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