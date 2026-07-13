Pedro Porro defiende a Lamine Yamal de la presión mediática antes de enfrentar a Francia en el Mundial 2026

El lateral español destacó el trabajo defensivo del atacante, mientras Álex Baena anticipó un choque de estilos en las semifinales de la Copa del Mundo

Porro defendió a Lamine Yamal de las críticas. | Reuters.

La selección española prepara su enfrentamiento contra Francia en las semifinales del Mundial 2026, partido que reunirá a dos equipos con propuestas diferentes. Antes del compromiso, Pedro Porro habló sobre la responsabilidad depositada en Lamine Yamal, mientras que Álex Baena explicó las diferencias entre el juego de ambas selecciones.

España y Francia se enfrentarán este martes 14 de julio en el Estadio Dallas Stadium por un lugar en la final. El conjunto español intentará imponer su circulación de balón frente a una selección francesa que ha encontrado espacios a través de la velocidad y las transiciones ofensivas.

Pedro Porro aseguró que su trabajo por la banda derecha dependerá de las necesidades del encuentro y de los movimientos de Lamine Yamal. El lateral del Tottenham explicó que estará disponible para acompañar al atacante tanto en labores ofensivas como en la recuperación del balón.

“Dependerá del partido y de lo que vaya necesitando él. Creo que eso es más para la gente, porque Lamine hace un trabajo grandísimo tanto en defensa como en ataque. No sé si ha sido el jugador que más balones ha recuperado, pero defensivamente está metido y es un jugador muy completo”, declaró Porro.

El defensa también consideró que alrededor del futbolista del Barcelona se ha generado una responsabilidad superior a la habitual. Aunque reconoció que esa atención puede ayudarlo a crecer, destacó que Yamal no limita su participación al ataque y también colabora en el funcionamiento defensivo del equipo.

“La gente le está dando una responsabilidad que no es normal, pero también es bueno para él. Hay que felicitarlo porque es su cumpleaños y, en lo que necesite mañana, ahí estaré yo o Marcos Llorente”, agregó el lateral español.

Álex Baena anticipa un choque entre posesión y contraataque

Álex Baena analiza el juego ante Francia. | Reuters.

Álex Baena, por su parte, señaló que la semifinal presentará dos formas distintas de interpretar el juego. España buscará controlar el encuentro mediante la posesión y las secuencias de pases, mientras que Francia tratará de aprovechar las pérdidas del rival para avanzar con rapidez.

“Tenemos dos juegos muy diferentes. El nuestro es de tener el balón y dar muchos pases. Es verdad que el de la selección francesa es un poco distinto, de pegada, de esperar que el equipo rival tenga pérdidas y salir al contraataque”, explicó Baena.

El mediocampista considera que el contraste favorecerá el desarrollo del encuentro y ofrecerá diferentes escenarios durante los 90 minutos. España tendrá que proteger el balón para impedir las transiciones francesas, mientras que el conjunto dirigido por Didier Deschamps buscará espacios detrás de la defensa española.

“Son dos estilos que van a favorecer al espectador, seguro”, concluyó Baena, quien también ha señalado que España intentará obligar a Francia a retroceder mediante su propuesta ofensiva.

Te puede interesar