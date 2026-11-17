El delantero francés recibió el reconocimiento tras marcar 14 goles y repartir ocho asistencias en apenas 18 partidos con Orlando City

Griezmann recibió el 51% de los votos | Imagn Images via Reuters

Antoine Griezmann necesitó menos de media temporada para convertirse en uno de los futbolistas más determinantes de la MLS. El delantero de Orlando City fue reconocido este martes 17 de noviembre como la Contratación del Año 2026, después de registrar 14 goles y ocho asistencias en apenas 18 encuentros de temporada regular.

El campeón del mundo con Francia llegó al conjunto de Florida como Jugador Franquicia el 24 de marzo y debutó oficialmente el 22 de julio. Desde entonces, acumuló 22 participaciones directas de gol, la mayor cantidad entre sus compañeros, y se convirtió en una pieza fundamental para que Orlando terminara en la octava posición de la Conferencia Este y consiguiera su clasificación a los playoffs.

Griezmann necesitó solamente 15 partidos para alcanzar las 20 contribuciones de gol, convirtiéndose en el segundo futbolista más rápido en conseguirlo, únicamente por detrás de Lionel Messi, quien estableció la marca de 14 encuentros.

Además, el exjugador del Atlético de Madrid se convirtió en el primer fichaje de verano en la historia de la MLS que alcanza al menos 20 participaciones de gol durante la segunda mitad del calendario regular de su equipo.

The summer signing in the sunshine state. ☀️



After scoring 14 goals and providing 8 assists across 18 matches for @OrlandoCitySC , @AntoGriezmann is your Newcomer of the Year! 💪



📰: https://t.co/ZYp6x3xpLj pic.twitter.com/8ccJcgkTGb — Major League Soccer (@MLS) November 17, 2026

Griezmann supera a sus rivales y se acerca a los números de Messi

El francés encabezó las estadísticas de los jugadores que debutaron en la MLS durante 2026, con un promedio de 0.79 goles y 1.24 contribuciones de gol por cada 90 minutos. Su producción goleadora, sin contar penales, fue la segunda mejor de toda la competición, únicamente superada por los 0.84 tantos por partido completo del argentino.

Su participación ofensiva representó el 32.9% de los 63 goles que consiguió Orlando City durante la campaña, una cifra que refleja la importancia que adquirió desde sus primeras apariciones.

El reconocimiento tampoco estuvo cerrado en las votaciones. Griezmann obtuvo el 51.02% del promedio de elecciones, por delante de Guilherme, del Houston Dynamo, quien recibió el 25.12%, y André Luiz, del Sporting Kansas City, con el 6.19%. El francés encabezó las preferencias de periodistas, futbolistas y cuerpos técnicos.

Un premio histórico para Francia y Orlando City

Con esta distinción, Griezmann se convirtió en el primer futbolista francés que gana el reconocimiento a la Contratación del Año de la MLS. También es apenas el segundo campeón mundial en conseguirlo, después del argentino Thiago Almada, distinguido en 2022 cuando pertenecía al Atlanta United.

El delantero también hizo historia dentro de Orlando City, al convertirse en el primer integrante del club que recibe este premio y el cuarto en obtener un reconocimiento individual de la liga, después de Cyle Larin, Pedro Gallese y Alex Freeman.

Su primera campaña en Estados Unidos incluyó otros tres reconocimientos: dos premios al Jugador de la Jornada, correspondientes a las fechas 22 y 31, y la distinción al Jugador del Mes de octubre/noviembre. Con este último, se convirtió en el primer francés en recibir ese honor desde Thierry Henry, en marzo de 2012.

De esta manera, Griezmann se suma a una lista de ganadores de la Contratación del Año que incluye a Zlatan Ibrahimović, Sebastian Giovinco, Nicolás Lodeiro y, más recientemente, Anders Dreyer, quien recibió el premio en 2025 con San Diego FC.