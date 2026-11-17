Santiago Gimenez apenas registra dos goles oficiales en el último año entre sus actuaciones a nivel de clubes y con la Selección Mexicana

La racha sin goles de Santiago Gimenez | Claro Sports

La Selección Mexicana afrontará este martes 17 de noviembre uno de los compromisos más importantes de la era de Rafael Márquez. El Tricolor recibirá a Jamaica en el Gigante de Acero con la obligación de remontar el 3-2 que sufrió en Kingston, resultado que lo coloca contra las cuerdas en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. La clasificación a las semifinales está en juego y una eliminación representaría un duro golpe para un proyecto que apenas comienza, por lo que el equipo necesita respuestas inmediatas, especialmente de sus futbolistas con mayor experiencia, como Santiago Gimenez.

Sin embargo, la responsabilidad ofensiva también representa un desafío personal para el Bebote, quien acumula más de un año sin marcar un gol con la camiseta de la Selección Mexicana. La sequía comienza a convertirse en un factor de presión para el delantero de 25 años, sobre todo por la competencia que existe en el puesto de centrodelantero y la necesidad del equipo nacional de encontrar un referente capaz de resolver partidos en momentos determinantes.

Santiago Gimenez llegará al Gigante de Acero con 434 días sin anotar con el Tricolor, una cifra equivalente a 62 semanas o un año, dos meses y ocho días. Su última anotación ocurrió el 9 de septiembre de 2025, cuando marcó en el empate 2-2 frente a Corea del Sur, en un encuentro amistoso que tuvo lugar en el Geodis Park como parte de la preparación del conjunto mexicano rumbo al Mundial 2026. Desde entonces, el atacante no ha podido reencontrarse con el gol en sus compromisos internacionales.

La falta de contundencia también ha marcado su trayectoria reciente a nivel de clubes. Gimenez apenas suma tres anotaciones en el último año y dos en la temporada más reciente, una producción que habría influido en la pérdida de confianza del AC Milan, institución que dejó en el último mercado de fichajes para incorporarse al Porto de la Primeira Liga. Con el conjunto portugués ya consiguió hacerse presente en el marcador durante las victorias ante Casa Pia, por 4-1, y Académico Viseu, por 1-0, aunque todavía necesita trasladar esa capacidad goleadora a sus actuaciones con México.

Los números con el combinado nacional también reflejan las dificultades del atacante frente al arco. Después de 40 partidos con la Selección Mexicana, Santiago Gimenez acumula cerca de 18 oportunidades claras de gol sin la efectividad esperada, una estadística que ha provocado cuestionamientos entre algunos aficionados. No obstante, parte del problema también apunta a la generación ofensiva del equipo, pues su posición como centrodelantero exige que permanezca cerca del área y aproveche los servicios de sus compañeros, una tarea complicada cuando el Tricolor carece de profundidad y claridad en el último tercio.

Detrás de esta sequía aparecen distintos factores que han condicionado su rendimiento: las lesiones en el tobillo, la inestabilidad en los banquillos de sus equipos y el papel secundario que tuvo tanto en el AC Milan como en el FC Porto. Su situación contrasta con lo que consiguió en el Feyenoord, donde alcanzó 65 goles en 105 partidos y se consolidó como uno de los delanteros más productivos de su etapa europea. Aquel nivel todavía representa una referencia para medir su potencial, aunque las circunstancias recientes han complicado su continuidad y confianza frente a la portería.

El impacto de esta situación también se refleja en sus números con México: desde su último gol acumula apenas 421 minutos de actividad en 11 partidos, además de tres convocatorias en las que permaneció como suplente. A ello se suman cinco encuentros que se perdió por sus lesiones y otros tres en los que no recibió el llamado del cuerpo técnico. Ahora, ante Jamaica, Santiago Gimenez tendrá una oportunidad inmejorable para romper con esa larga sequía y recuperar protagonismo en el Tricolor. México necesita goles para evitar una eliminación inesperada y el Bebote tiene ante sí el escenario ideal para demostrar que todavía puede ser el delantero que marque la diferencia.