La Selección Mexicana necesita remontar el 3-2 ante Jamaica en Monterrey y el técnico Rafael Márquez prepara su once para buscar el pase a semifinales

Rafael Márquez y la alineación contra Jamaica. | Claro Sports

La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica este martes 17 de noviembre de 2026, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El encuentro se disputará en el Gigante de Acero de Monterrey, Nuevo León, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, con la obligación de revertir el marcador de la ida.

El equipo dirigido por Rafa Márquez llega con una desventaja de 3-2 después de su visita a Jamaica, resultado que obliga al conjunto nacional a buscar la remontada frente a su afición. La definición de la eliminatoria determinará cuál de las dos selecciones avanza a las semifinales del torneo regional.

La actuación del Tri en el primer encuentro dejó aspectos por corregir, principalmente en defensa y en la generación de oportunidades de gol. Márquez tendrá que decidir si mantiene la base del equipo que disputó la ida o realiza modificaciones en su alineación para buscar un resultado que le permita continuar en la competencia.

La elección de los titulares también estará relacionada con el estado físico de los futbolistas y las alternativas disponibles en cada posición. La alineación oficial se conocerá minutos antes del inicio del partido.

Alineación probable de México para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League

Rafa Márquez contemplaría realizar algunas modificaciones en la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica, principalmente en la lateral derecha, el mediocampo y la delantera. La derrota en Kingston abrió la posibilidad de que futbolistas como Rodrigo Huescas, Santiago Sandoval y Armando ‘Hormiga’ González pudieran aparecer desde el inicio en Monterrey.

Raúl ‘Tala’ Rangel se mantendría en la portería, mientras que César Montes y Johan Vásquez formarían la pareja de centrales. Rodrigo Huescas ocuparía la lateral derecha y Jesús Gallardo conservaría su lugar por izquierda. En el mediocampo aparecerían Erik Lira, Gilberto Mora y Santiago Sandoval, sin descartar la opción de Obed Vargas, mientras que Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Armando González integrarían el ataque.

Una de las decisiones será la del centro delantero. Armando González podría ocupar el lugar de Santiago Gimenez, después de que el atacante del Porto iniciara el encuentro de ida. Por su parte, Santiago Sandoval aparece como alternativa para modificar el mediocampo.

Probable alineación de México vs Jamaica:

Portero: Raúl ‘Tala’ Rangel

Raúl ‘Tala’ Rangel Defensas: Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo Mediocampistas: Erik Lira, Gilberto Mora y Santiago Sandoval / Obed Vargas, también es una opción

Erik Lira, Gilberto Mora y Santiago Sandoval / Obed Vargas, también es una opción Delanteros: Roberto Alvarado, Armando ‘Hormiga’ González y Julián Quiñones

¿Dónde ver en vivo el México vs Jamaica, la vuelta de cuartos de final de la Nations League? TV y online

México y Jamaica se enfrentarán este martes 17 de noviembre de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro del país, en el Gigante de Acero de Monterrey, Nuevo León. La Selección Mexicana buscará remontar la desventaja de 3-2 para conseguir su clasificación a las semifinales de la Concacaf Nations League.

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