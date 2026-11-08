Huiqui pone una condición antes de pensar en el bicampeonato

El entrenador de Cruz Azul evitó adelantar escenarios de título después de la quinta victoria consecutiva frente a Tigres

Huiqui durante el juego ante Tigres | Imago7

Joel Huiqui puso un límite a las expectativas de bicampeonato de Cruz Azul, a pesar de que la Máquina consiguió su quinta victoria consecutiva tras derrotar 3-2 a Tigres este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Universitario. El entrenador celeste reconoció que su equipo tiene posibilidades de repetir el título de la Liga MX, pero pidió concentrarse en el cierre de la fase regular del Apertura 2026. Con 32 puntos, los cementeros asumieron provisionalmente el liderato y tendrán que enfrentar a Chivas en la jornada 17.

“Es peligroso hablar de ya pensar en un bicampeonato; nosotros nos enfocamos partido a partido. Este encuentro requería mucha atención y dedicación a la hora de mostrar nuestra faceta ofensiva y defensiva, pero todavía nos resta el partido de la jornada 17. Guadalajara Chivas tiene un plantel importante y en la jornada 17 se definirá el primer lugar. Sería muy importante asumir ese reto y quedar en la primera posición por la ventaja deportiva que da recibir siempre de local. El equipo está para seguir compitiendo, tenemos una gran posibilidad de cerrar mucho mejor el torneo y nadie nos puede quitar el sueño de conseguir el bicampeonato”, declaró Huiqui en conferencia de prensa.

La declaración del estratega llegó después de que Cruz Azul alcanzara 32 unidades y tomara provisionalmente el primer puesto de la clasificación, a la espera de los resultados de América y Guadalajara. Huiqui reconoció que terminar como superlíder representa una ventaja deportiva para la Liguilla, debido a la posibilidad de cerrar las eliminatorias en condición de local. Sin embargo, señaló que todavía deben disputar su último encuentro de la fase regular y trabajar en distintos aspectos del funcionamiento colectivo antes de pensar en el título.

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Joel Huiqui destaca los cambios de Cruz Azul y reconoce la resistencia de Tigres

La Máquina derrotó 3-2 a Tigres con anotaciones de Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño y Carlos Rotondi, en un partido en el que los felinos empataron el marcador en dos ocasiones. Juan Brunetta y Guillermo Martínez marcaron para los universitarios, mientras que Rotondi consiguió el gol del triunfo al minuto 78 después de ingresar desde el banquillo. La victoria representó el quinto triunfo consecutivo del equipo dirigido por Huiqui, que suma 15 goles durante esa racha.

“Ha sido un cierre de torneo bastante bueno, con una racha importante de triunfos. El equipo está en esa dinámica de aportar lo mejor de cada uno en beneficio del plantel y del reto que representa. Me deja muy contento ver cuando el rival te lleva a situaciones complejas como hoy, donde a veces caemos en un bloque más bajo. Parte del plan de partido era reducir los espacios y creo que funcionó. Nos enfrentamos a un gran rival, pero el equipo está contento por esta racha y porque hemos anotado muchos goles en estos partidos; ha sido muy importante para nosotros”, explicó el entrenador.

El técnico también se refirió a las modificaciones que realizó durante el encuentro y destacó la participación de los elementos que comenzaron como suplentes. “Afrontamos este partido como una oportunidad para acercarnos al liderato y con una gran responsabilidad. Estoy contento porque el ingreso de algunos jugadores que no iniciaron te cambia el partido a la defensiva y a la ofensiva, como la buena entrada de Palavecino, Charly y Willer, que está mucho mejor del golpe que tenía en el pie. Me quedaría con el funcionamiento del equipo cuando entraron los cambios”, señaló sobre las decisiones que tomó durante el compromiso.

Huiqui también habló sobre la eliminación de Tigres y el final de una racha de 23 torneos consecutivos con presencia en la Liguilla, situación que contrastó con el funcionamiento del conjunto universitario durante el partido. “Veíamos la historia del Club Tigres, donde por 23 torneos consecutivos calificaron a Liguilla y hoy no se les dio, pero es un equipo con memoria y buenos jugadores que hoy lo demostró. Aunque hay acciones que tenemos que corregir, hay que destacar nuestra parte ofensiva y que definimos las jugadas de gol, aunque el marcador pudo haber sido más amplio”, aseguró.

El técnico cementero habla del momento de Andrés Montaño y celebra recuperación de Rotondi

En su balance del cierre del campeonato, Huiqui destacó los cinco triunfos consecutivos y los 15 goles que Cruz Azul ha conseguido durante esa serie de resultados. Sin embargo, insistió en que el equipo todavía tiene aspectos por trabajar antes de los cuartos de final. “La racha de cinco partidos que hemos logrado ganar y los 15 goles anotados. Sería increíble cerrar con un triunfo más en la jornada 17, pero hay que trabajarlo aprovechando la pausa de un par de semanas para corregir aspectos defensivos y ofensivos”, expresó.

El entrenador también dedicó parte de su análisis a Andrés Montaño, quien participó directamente en el marcador frente a Tigres con una asistencia para Nicolás Ibáñez y un gol de penalti. Sobre el mediocampista mexicano y la competencia por un puesto en el once inicial, Huiqui explicó: “Sobre Andrés Montaño, platicamos hace unas semanas sobre la competencia interna; es un jugador que interpreta muy bien las ventajas posicionales, genera líneas de pases muy buenas y hoy va directamente al marcador”.

Finalmente, Huiqui destacó la recuperación física y futbolística de Carlos Rotondi, autor del tercer gol que permitió a Cruz Azul obtener los tres puntos en el Estadio Universitario. “El equipo reconoce que retomamos el gran nivel de Rodo que mostró el torneo pasado en Liguilla. Rodo ha sido un gran ejemplo para todos por competir y entrenar a pesar de sus molestias físicas, y lo más importante es que está de vuelta”, concluyó el estratega, quien ahora preparará el encuentro contra Chivas en busca de terminar la fase regular como líder del Apertura 2026.