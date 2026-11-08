América vs Deportivo Cali, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 18

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre América y Deportivo Cali en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

América vs Deportivo Cali, en vivo | Vizzor

¿A qué hora juega América vs Deportivo Cali y dónde ver en vivo hoy 7 de noviembre de 2026?

El clásico del Valle del Cauca, correspondiente a la fecha 18 del torneo finalización, comienza a las 8:45 p.m. según el cronograma de la Dimayor. La transmisión por televisión del cotejo está a cargo de Win Sports + y si no lo desea ver por ahí, la alternativa es vía online a través de Win Play.

Alineaciones América vs Deportivo Cali: así salen a la fecha 18 de la Liga Betplay 2026-II

América: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Dany Rosero, Cristian Tovar, Ómar Bertel; Josen Escobar, Yani Quintero; Yeison Guzmán, Luis Quiñones, Jhon Murillo y Tomás Ángel. DT. David González.

Jean Fernandes; Mateo Castillo, Dany Rosero, Cristian Tovar, Ómar Bertel; Josen Escobar, Yani Quintero; Yeison Guzmán, Luis Quiñones, Jhon Murillo y Tomás Ángel. Deportivo Cali: Pedro Gallese; Léyser Chaverra, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Daniel Giraldo, Gustavo Cuéllar; Johan Martínez, Alexis Castillo Manyoma, Emanuel Reynoso y Juan Dinenno. DT: Rafael Dudamel.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 18 de Liga Betplay 2026?

Es difícil hablar de un favorita en el clásico del Valle del Cauca. Pues, América de Cali y Deportivo Cali cumplen con una gran temporada. Los ‘escarlatas’ son segundos de la tabla de posiciones con 35 puntos y un total de 10 victorias en 17 partidos jugados. Por su parte, los ‘azucareros’ son terceros de la clasificación con 33 unidades. El equipo de David González se queda con la primera opción de la victoria al ser el club con mejores números de local en el Fútbol Profesional Colombiano.

Te puede interesar: