Pumas vs América se calienta: ¡Conato de bronca en pleno Clásico Capitalino!

Kevin Álvarez y César Huerta iniciaron un cruce que terminó con empujones, cuatro amonestados y jugadores de ambos equipos involucrados

El Clásico Capitalino se calentó al minuto 20 | Imago7

El Clásico Capitalino entre Pumas y América elevó la tensión apenas al minuto 20 del partido correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Con el marcador 1-1, luego de los goles de Alejandro Zendejas al minuto 3 y César ‘Chino’ Huerta al 4, un roce entre futbolistas de ambos equipos terminó en un conato de bronca.

La acción comenzó con un enfrentamiento entre Kevin Álvarez y César Huerta. El lateral del América encaró al jugador de Pumas y lo mandó al césped; después se dirigió hacia él para reclamarle. Huerta se levantó y respondió con un empujón, mientras Alan Cervantes intentó contener a su compañero.

Kevin volvió a empujar al ‘Chino’ y en ese momento Robert Morales llegó para empujar por la espalda al futbolista azulcrema. La reacción del América fue inmediata: Erick Sánchez hizo lo mismo sobre Morales, quien se dio vuelta para encararlo y provocó que más jugadores comenzaran a acercarse.

MÁS INFORMACIÓN: Pumas vs América en vivo

Robert Morales, amonestado tras empujón sobre Kevin Álvarez | Imago7

A partir de ahí se formó el conato de bronca. Futbolistas de Pumas y América se reunieron alrededor de la jugada y comenzaron los empujones, mientras Alejandro Zendejas y Juninho también tuvieron un cruce dentro de la concentración de jugadores que se formó sobre el terreno de juego.

El árbitro César Arturo Ramos intervino para controlar la situación y terminó mostrando cuatro tarjetas amarillas, dos para cada equipo. Por Pumas fueron amonestados César Huerta y Robert Morales, mientras que por América recibieron tarjeta Erick Sánchez y Kevin Álvarez.

La escena volvió a mostrar la tensión que suele acompañar al Clásico Capitalino, uno de los enfrentamientos de mayor rivalidad en la Liga MX, en un partido que además tiene implicaciones directas en la tabla. América ya cuenta con su boleto a la Liguilla, pero busca recuperar el liderato del Apertura 2026 en la recta final de la fase regular.

Conato de bronca en el Pumas vs América | Imago7

Para Pumas, el encuentro tiene un peso distinto. Los universitarios necesitan sumar para mantener sus posibilidades de avanzar a la Liguilla, por lo que el empate 1-1 y el conato de bronca del minuto 20 añadieron presión a un partido en el que ambos equipos se juegan objetivos diferentes antes del cierre del torneo.