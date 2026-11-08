Pumas vs América en vivo el partido de la jornada 16 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Pumas recibe al América en la jornada 16 del Apertura 2026. Los universitarios necesitan ganar para mantener sus aspiraciones de Liguilla ante unas Águilas que buscan el liderato
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
América parte como favorito para ganar el Clásico Capitalino de acuerdo con los momios de referencia de caliente.mx. La victoria de las Águilas presenta una cuota de +120, mientras que un triunfo de Pumas aparece con +210 y el empate tiene un registro de +250. Estas cifras colocan al conjunto azulcrema con una mayor probabilidad implícita de victoria que su rival, aunque los momios no garantizan el resultado. Las cuotas pueden experimentar modificaciones antes del inicio del encuentro.
El pronóstico según la IA también favorece ligeramente al América, principalmente por su posición en la tabla general y su producción ofensiva a lo largo del torneo. Sin embargo, las tres jornadas consecutivas sin victoria del conjunto azulcrema y los antecedentes recientes contra Pumas representan factores que reducen la diferencia entre ambos equipos. Para los universitarios, conseguir los tres puntos significaría llegar a 23 unidades y mantener sus posibilidades de Liguilla, aunque todavía necesitarían ganar contra Monterrey y que otros equipos pierdan puntos en la recta final del Apertura 2026.
Antecedentes Pumas vs América, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Pumas llega al Clásico Capitalino con tres partidos consecutivos sin perder frente al América. El antecedente más reciente corresponde al 10 de mayo de 2026, cuando ambos equipos empataron 3-3 en Ciudad Universitaria durante la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026. Una semana antes, el 3 de mayo, también habían igualado 3-3 en el partido de ida. Los universitarios avanzaron a semifinales gracias a su mejor posición en la tabla general, después de que el marcador global terminara empatado 6-6. Previamente, el 21 de marzo, Pumas había vencido 1-0 a las Águilas.
América dominó los otros dos enfrentamientos de los cinco antecedentes más recientes. El 27 de septiembre de 2025, las Águilas consiguieron una victoria de 4-1 como locales, mientras que el 22 de febrero de ese mismo año se impusieron 2-0 en Ciudad Universitaria. El balance de esos cinco encuentros registra dos triunfos americanistas, una victoria de Pumas y dos empates, con 12 goles para América y ocho para los universitarios. El encuentro de este sábado será el cuarto enfrentamiento entre ambos clubes durante 2026.
¿A qué hora juega Pumas vs América y dónde ver hoy 7 de noviembre la jornada 16 de la Liga MX 2026?
El Clásico Capitalino entre Pumas y América se disputará este sábado 7 de noviembre de 2026 a las 21:10 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Estadio Olímpico Universitario, donde los auriazules disputarán su penúltimo compromiso de la fase regular. El encuentro representa una oportunidad para que los universitarios se acerquen a los puestos de clasificación y para que las Águilas mantengan sus aspiraciones de terminar como líderes del campeonato.
La transmisión en vivo del Pumas vs América estará disponible en México a través de Canal 5, en televisión abierta, y TUDN, en televisión de paga. También podrá seguirse por internet mediante la plataforma ViX. Después de este enfrentamiento, los universitarios cerrarán la fase regular contra Monterrey el sábado 21 de noviembre, nuevamente en Ciudad Universitaria. Ese último partido podría definir su clasificación a la Liguilla, dependiendo de los resultados que consigan León, Tijuana, Querétaro y otros rivales involucrados en la disputa.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Pumas vs América, jornada 16 Liga MX Apertura 2026!
Pumas y América se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, en una edición del Clásico Capitalino correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los universitarios llegan después de vencer 2-1 al Puebla, resultado que les permitió mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla. Tras los encuentros del viernes, el conjunto dirigido por Esteban Solari ocupaba la décima posición con 20 puntos, a dos del León, que tenía el octavo puesto. Los auriazules necesitan sumar ante las Águilas y Monterrey, además de esperar combinaciones de resultados, para entrar entre los ocho clasificados.
América llega como líder de la clasificación con 29 unidades, las mismas que Chivas y Cruz Azul, aunque atraviesa una racha de tres partidos sin conseguir una victoria. El equipo dirigido por Guillermo Almada empató 2-2 frente a Toluca en su compromiso anterior, después de igualar con Tijuana y perder ante Pachuca. Las Águilas buscarán recuperar el triunfo para defender la primera posición, mientras que Pumas necesita ganar sus últimos dos encuentros para alcanzar 26 puntos, una cantidad que tampoco le garantiza avanzar a los cuartos de final.