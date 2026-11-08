Pumas vs América en vivo el partido de la jornada 16 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

⏱ 0′

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

América parte como favorito para ganar el Clásico Capitalino de acuerdo con los momios de referencia de caliente.mx. La victoria de las Águilas presenta una cuota de +120, mientras que un triunfo de Pumas aparece con +210 y el empate tiene un registro de +250. Estas cifras colocan al conjunto azulcrema con una mayor probabilidad implícita de victoria que su rival, aunque los momios no garantizan el resultado. Las cuotas pueden experimentar modificaciones antes del inicio del encuentro.

El pronóstico según la IA también favorece ligeramente al América, principalmente por su posición en la tabla general y su producción ofensiva a lo largo del torneo. Sin embargo, las tres jornadas consecutivas sin victoria del conjunto azulcrema y los antecedentes recientes contra Pumas representan factores que reducen la diferencia entre ambos equipos. Para los universitarios, conseguir los tres puntos significaría llegar a 23 unidades y mantener sus posibilidades de Liguilla, aunque todavía necesitarían ganar contra Monterrey y que otros equipos pierdan puntos en la recta final del Apertura 2026.