Toluca vs Monterrey en vivo: ¡Paulinho aumenta la ventaja de los escarlatas!

Los Diablos Rojos y Rayados se enfrentan en el Nemesio Diez tras una final reciente de Leagues Cup

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La Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX presenta un enfrentamiento que puede modificar la clasificación a la Liguilla. Toluca recibe a Monterrey este sábado 7 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez, en un partido que enfrenta a dos equipos con necesidades distintas. Los Diablos Rojos buscan terminar con una racha de siete encuentros consecutivos sin ganar, mientras que Rayados necesita sumar puntos para ingresar a los primeros ocho lugares de la tabla general.

El conjunto de Antonio Mohamed llega con 24 puntos después de 15 partidos, ubicado en la sexta posición, mientras que Monterrey aparece noveno con 21 unidades y un encuentro pendiente ante Querétaro. La situación representa un desafío para Matías Almeyda, quien volverá a enfrentarse al ‘Turco’ después de perder la final de la Leagues Cup 2026. Con la clasificación a la Liguilla en juego, conoce a qué hora empieza Toluca vs Monterrey, dónde verlo en vivo, las alineaciones probables, los antecedentes y los momios para este compromiso.

¿A qué hora juega Toluca vs Monterrey y dónde ver hoy 7 de noviembre la jornada 16 de la Liga MX 2026?

El partido entre Toluca y Monterrey se disputará este sábado 7 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Diez, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Diablos Rojos buscarán aprovechar su condición de local para romper una racha de siete encuentros sin victoria, mientras que Rayados necesita sumar puntos para ingresar a los puestos de clasificación a la Liguilla.

La transmisión del Toluca vs Monterrey estará disponible en televisión abierta por Canal 5, en televisión de paga por TUDN y mediante streaming en ViX Premium. La cobertura de Canal 5 comenzará a las 18:50 horas, diez minutos antes del silbatazo inicial.

Partido: Toluca vs Monterrey

Toluca vs Monterrey Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026

Sábado 7 de noviembre de 2026 Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

19:00 horas, tiempo del centro de México Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Dónde ver en TV abierta: Canal 5

Canal 5 Televisión de paga: TUDN

TUDN Dónde ver por internet: ViX Premium

Alineaciones Toluca vs Monterrey, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Toluca y Monterrey confirmaron sus alineaciones titulares para el enfrentamiento de la Jornada 16 del Apertura 2026, que se disputará en el Estadio Nemesio Diez. Antonio Mohamed presenta modificaciones respecto a la alineación prevista, con Everardo López y Brian García en la defensa, mientras que Matías Almeyda apuesta por Orbelín Pineda y Hugo Cuypers en el ataque de Rayados.

Alineación oficial de Toluca: Hugo González, Luan García, Brian García, Jesús Gallardo, Everardo López, Franco Romero, Nicolás Castro, Alexis Vega, Helinho, Paulinho y Érick Gutiérrez. DT: Antonio Mohamed.

Alineación oficial de Monterrey: Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Lucas Ocampos, Óliver Torres, Diego Rossi, César Garza, Orbelín Pineda y Hugo Cuypers. DT: Matías Almeyda.

Entre las decisiones de Mohamed destaca que Jesús Angulo, Santiago Simón y Federico Viñas comenzarán en el banquillo, mientras que Rayados tendrá a Jesús Manuel Corona e Iker Fimbres como opciones de cambio.

Antecedentes Toluca vs Monterrey, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Toluca mantiene un balance favorable frente a Monterrey en sus enfrentamientos recientes de Liga MX. De los últimos cinco partidos entre ambos equipos en el campeonato mexicano, los Diablos Rojos consiguieron cuatro victorias y Rayados una. Entre esos antecedentes aparecen el triunfo escarlata por 6-2 durante el Apertura 2025 y los dos encuentros de las semifinales de aquel torneo, que terminaron con una victoria para cada club.

Estos son los últimos cinco enfrentamientos en Liga MX:

11 de enero de 2026: Monterrey 0-1 Toluca | Clausura 2026

Monterrey 0-1 Toluca | Clausura 2026 7 de diciembre de 2025: Toluca 3-2 Monterrey | Semifinal de vuelta, Apertura 2025

Toluca 3-2 Monterrey | Semifinal de vuelta, Apertura 2025 4 de diciembre de 2025: Monterrey 1-0 Toluca | Semifinal de ida, Apertura 2025

Monterrey 1-0 Toluca | Semifinal de ida, Apertura 2025 25 de septiembre de 2025: Toluca 6-2 Monterrey | Apertura 2025

Toluca 6-2 Monterrey | Apertura 2025 10 de mayo de 2025: Toluca 2-1 Monterrey | Cuartos de final, Clausura 2025

El antecedente oficial más reciente corresponde a la final de la Leagues Cup 2026, cuando Toluca derrotó 2-0 a Monterrey con anotaciones de Alexis Vega y Helinho. Sin embargo, el presente de ambos conjuntos es distinto: Toluca acumula siete partidos de liga sin ganar, con cinco empates y dos derrotas. Su último compromiso terminó 2-2 frente al América, mientras que Rayados igualó 3-3 contra Tijuana en su presentación anterior.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Toluca parte como favorito para vencer a Monterrey en la Jornada 16 del Apertura 2026, de acuerdo con las cuotas consultadas en Caliente.mx. El conjunto mexiquense cuenta con el respaldo de los mercados por su condición de local, su producción ofensiva durante el campeonato y los resultados recientes frente a Rayados. No obstante, su racha de siete partidos sin victorias representa un factor de incertidumbre para este encuentro.