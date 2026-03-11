Diego Novoa en Millonarios, la demostración de que los milagros en el fútbol sí existen

El gran momento del portero, junto con el hecho de ser hincha Embajador, lo tiene como uno de los favoritos de la afición.

Diego Novoa, en un partido con Millonarios. – Vizzor Image.

El buen momento que pasa Millonarios por estos días tiene el estado de ánimo del cuadro albiazul por todo lo alto. El repunte en el rendimiento le ha valido un salto importantísimo en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana a costas de Atlético Nacional en un partido en el que nadie tenía fe.

Y si de fe se trata, hay que reseñar lo de Diego Novoa. El portero bogotano no aparecía en los planes de nadie para adueñarse de la titular y cumplir lo que él mismo ha descrito como un sueño de infancia. Custodiar el arco del equipo del cual es hincha era una posibilidad remota para él cuando llegó, pero la constancia y los azares del fútbol le han abierto esa puerta.

Vale la pena recordar las condiciones en las que el guardameta hizo su arribo al Embajador. Llegó tras un mal paso por América de Cali, pero la realidad es que ya había demostrado con La Equidad que era un portero de grandes condiciones y que tenía todo para pelearle el puesto a cualquiera. Llegaba como el tercero en el orden, por detrás de Álvaro Montero e Iván Mauricio Arboleda.

Diego Novoa, realizando una atajada con Millonarios. – Vizzor Image.

La marcha del primero hacia Vélez Sarsfield y el bajo rendimiento que el segundo mostró le sirvió para irse ganando la confianza de Hernán Torres, hasta el punto de asumir como el titular. No obstante, la buena presentación que tuvo Guillermo de Amores en el duelo de pretemporada frente a Boca Juniors en La Bombonera volvió a traer ciertas dudas. Eso sí, Novoa también tuvo una noche grandiosa contra River Plate en Montevideo.

Nuevamente, lo fortuito del balompié hizo el llamado para que disipar algún cuestionamiento. El uruguayo volvió a ceder terreno con problemas físicos que no le permitieron integrar la convocatoria en algunos compromisos. La realidad es que Fabián Bustos, desde su llegada al banquillo de Millonarios, ha podido evidenciar la importancia de sus guantes.

Es cierto que el equipo ha mejorado notablemente en las zona de recuperación y defensa para no depender tanto de las voladas espectaculares de Novoa, pero sigue siendo toda una garantía. A partir de abril, la exigencia aumentará, cuando el Embajador empiece a competir en la Copa Sudamericana por la clasificación a los octavos de final del certamen continental.

Lo mejor de todo es lo bien que lo ha recibido la afición albiazul. Además de haber tenido buenas presentaciones, es indiscutible que el hecho de ser reflejos para la gente que constantemente está llenando las tribunas de El Campín lo pone en un lugar especial. Es lo que viene sucediendo también con jugadores hinchas del club como Falcao García, Andrés Llinás, Mackalister Silva o Mateo García.

