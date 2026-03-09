James Rodríguez y una larga espera: ¿cuántos días lleva sin jugar?

El colombiano está cerca de completar un tercio de año sin actividad competitiva y la fecha de su regreso es una incógnita.

JamesRodríguez. | Jordan Bank / Getty images via AFP.

Los días siguen pasándose de cara al arranque del Mundial 2026 y la situación de James Rodríguez parece empeorar. Aunque ya pasaron semanas desde que fue confirmado como fichaje de Minnesota United, el colombiano sigue sin adquirir ritmo competitivo y la fecha en la que pueda hacer su estreno es toda una incógnita por cuenta de una nueva lesión.

La alarmas han saltado con justa razón. El último partido que el ’10’ disputó con un club fue el 8 de noviembre de 2025, durante la derrota de León 1-2 frente a Puebla. Sin embargo, su última aparición en cancha fue con la Selección Colombia en el triunfo 3-0 sobre Australia en partido amistoso el 18 de noviembre.

Como se viene diciendo, no hay claridad sobre la fecha en la que reaparecerá en un campo de juego. El siguiente partido del nuevo club es la visita a Vancouver Whitecaps en la tercera jornada de la MLS, que está programada para el próximo 15 de marzo. Habrá que esperar a ese mismo día para saber si alcanza a integrar la convocatoria.

Si la espera acabara ese domingo, se completarán 117 días o 17 semanas, lo cual equivale a un tercio de año. La demora por resolver su futuro y la molestia física que padece le han cobrado una inactividad como si se tratara de la recuperación de una lesión de alta complejidad como una fractura de tibia.

Más cerca que el Mundial, un objetivo que tiene trazado la Selección Colombia es aprovechar el par de amistosos de gran calibre que logró conseguir para la fecha FIFA de finales de marzo. La posibilidad de medirse a Croacia y Francia con un par de días de distancia será una buena oportunidad para saber en qué nivel se está de cara a la cita orbital.

Si se le quiere ver el lado positivo al asunto, algo que parece favorecerle es que el campeonato estadounidense acaba de iniciar. No obstante, el calendario que ya tenía planteado con Minnesota United y la Selección para este primer semestre del año constaba de 20 partidos, constando los de la fase de grupos del Mundial. El número de encuentros ya se ha venido a menos.

Otro grave inconveniente es que haber iniciado su etapa en el club con problemas físicos es algo que seguramente no tiene muy contentos a los miembros de la dirigencia ni el cuerpo técnico. El contrato que le firmaron va hasta junio y, si sus apariciones se siguen prolongando, la operación va a ser vista más como un gasto que una inversión y la posibilidad de otro cambio de equipo se volverá latente.

