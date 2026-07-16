La mala calidad del aire en Nueva York amenaza la final del Mundial entre España y Argentina

El humo de los incendios forestales en Canadá cubre la ciudad que será sede del último partido de la Copa del Mundo

España y Argentina se medirán en la final del Mundial el domingo 19 de julio, en partido a disputarse en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, pero las condiciones ambientales podrían alterar su preparación, ya que hay mala calidad del aire en la región.

Un total de 856 incendios forestales se reportan en diversas regiones de Canadá, pero las corrientes de aire han llevado la contaminación al noreste de los Estados Unidos, afectando la ciudad que será la sede de la final de la Copa del Mundo

“A cuatro días de que se juegue la final de la Copa del Mundo, la calidad del aire es muy mala. Las autoridades piden que no se haga actividad física al aire libre”, asegura Alejandro Orvañanos, enviado especial de Claro Sports, quien aterrizó la mañana del jueves en la ciudad.

Nueva York, con mala calidad del aire por incendios en Canadá | REUTERS/Mike Segar

Las imágenes y fotografías muestran un paisaje con cielo color gris y rojizo, producto del humo de los incendios. “Hasta huele a quemado”, asegura Orvañanos.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, emitió un mensaje en las redes sociales alertando a la población sobre la contingencia ambiental. “El humo de los incendios forestales canadienses continuará afectando la calidad del aire en todo Nueva Jersey hoy. Aliento a todos los residentes, especialmente a los miembros de grupos sensibles, a limitar las actividades al aire libre. Si sale, por favor manténgase hidratado y tome precauciones. Por favor, verifique a sus vecinos, especialmente a los adultos mayores y a aquellos con problemas de salud”.

Smoke from Canadian wildfires will continue to impact air quality across New Jersey today.



I encourage all residents, especially members of sensitive groups, to limit outdoor activities. If you do go outside, please stay hydrated and take precautions.



Please check on your… — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) July 16, 2026

El itinerario de España y Argentina

Tras ganar sus semifinales, tanto Argentina como España siguen en sus respectivas sedes: la albiceleste Kansas City y La Roja en Atlanta, respectivamente. Ambas harán el viaje y entrenarán en la Gran Manzana hasta el día viernes, pero los planes podrían alterarse si las condiciones ambientales no mejoran.

El partido entre España y Argentina está programado para el domingo 19 de julio, con el silbatazo inicial en punto de las 15:00 horas, tiempo local (13:00 de la CDMX). El Estadio Nueva York/Nueva Jersey, contrario a otras sedes de este Mundial, no tiene techo, por lo que están

¿Cuándo se considera peligrosa la cantidad de aire?

Según el National Weather Service de los Estados Unidos, así se mide la calidad del aire:

De 0-50 : bueno, con riesgo bajo de contaminación.

: bueno, con riesgo bajo de contaminación. De 51 a 100 :moderado, pero no es de riesgo salvo para personas sensibles a la mala calidad del aire.

:moderado, pero no es de riesgo salvo para personas sensibles a la mala calidad del aire. De 101 a 150 : riesgo para grupos sensibles y personas con asma.

: riesgo para grupos sensibles y personas con asma. De 151 a 200 : riesgo para toda la población, todavía mayor para personas sensibles.

: riesgo para toda la población, todavía mayor para personas sensibles. De 201 a 300: muy insalubre y un riesgo para toda la población.

muy insalubre y un riesgo para toda la población. Mayor a 301: condiciones de emergencia.

Según el New York Air Quality Index, este índice estará entre 80 y 100 puntos el jueves en la región de la final mundialista. Disminuirá por la noche, pero el viernes tocaría de nueva cuenta los 80 puntos.

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