Declaración de Renta 2026: ¿Cuándo la presentan las personas naturales en Colombia? Fechas, pasos y requisitos

La DIAN definió el calendario para la declaración de renta 2026. Consulte quiénes están obligados a declarar, los plazos de presentación y las multas por incumplimiento.

Declaración de renta en Colombia 2026 | Chat GPT.

La declaración de renta es un documento que algunas personas naturales y empresas deben presentar cada año ante la DIAN para informar sus ingresos, patrimonio, deudas, gastos e inversiones. Con esta información, la entidad determina si el contribuyente debe pagar impuesto sobre la renta, tiene un saldo a favor o simplemente cumple con la obligación de declarar.

Es importante aclarar que no todas las personas están obligadas a presentar la declaración. Cada año la DIAN establece unos topes de ingresos, patrimonio, consumos y movimientos financieros que determinan quiénes deben hacerlo. Además, declarar renta no significa necesariamente que se deba pagar un impuesto, ya que muchas personas solo cumplen con el requisito de reportar su información financiera.

¿Qué es la Declaración de Renta y quién debe presentarla en 2026?

La declaración de renta es el documento que algunas personas deben presentar ante la DIAN para informar sus ingresos, patrimonio, deudas y movimientos financieros del año gravable. Con esta información, la entidad determina si el contribuyente debe pagar impuesto o simplemente cumplir con la obligación de declarar.

En 2026 deberán presentarla las personas naturales que, durante 2025, hayan superado los topes establecidos por la DIAN en patrimonio, ingresos, compras, consumos o movimientos bancarios. Los vencimientos para realizar este trámite serán entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, según los dos últimos dígitos del NIT.

¿Cuándo presentan su Declaración de Renta las personas naturales? Calendario DIAN por NIT

El plazo para presentar la declaración de renta irá del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026, de acuerdo con el Calendario Tributario de la DIAN. La fecha de vencimiento para cada contribuyente dependerá de los dos últimos dígitos de su NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación.

Fechas Clave del Calendario (Inicio y Cierre)

Inicio del plazo: 12 de agosto de 2026 para los NIT terminados en 01 y 02 .

12 de agosto de 2026 para los NIT terminados en . Cierre del plazo: 26 de octubre de 2026 para los NIT terminados en 99 y 00.

¿Cómo se presenta la Declaración de Renta 2026? Paso a paso

La declaración de renta deberá presentarse entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, de acuerdo con el calendario establecido por la DIAN y según los dos últimos dígitos del NIT. Para realizar el trámite, es necesario verificar si se cumplen los topes establecidos, mantener actualizado el RUT con la firma electrónica y diligenciar el formulario oficial.

1. Verificar la obligación y reunir documentos

Revisar topes: Debe declarar si sus ingresos brutos, patrimonio bruto al 31 de diciembre, consumos con tarjeta, compras o consignaciones superan los topes en UVT fijados por la DIAN.

Debe declarar si sus ingresos brutos, patrimonio bruto al 31 de diciembre, consumos con tarjeta, compras o consignaciones superan los topes en UVT fijados por la DIAN. Recopilar soportes: Tenga a mano el RUT actualizado, certificados de ingresos y retenciones, extractos bancarios, impuesto predial y certificados de deudas o deducciones (salud, dependientes).

Tenga a mano el RUT actualizado, certificados de ingresos y retenciones, extractos bancarios, impuesto predial y certificados de deudas o deducciones (salud, dependientes). Consultar información exógena: Ingrese previamente al portal de la DIAN para revisar los datos reportados por terceros sobre su actividad financiera.

2. Ingresar al portal y diligenciar el formulario

Acceder al sistema: Entre al portal transaccional de la DIAN con su usuario, contraseña y mecanismo de firma electrónica.

Entre al portal transaccional de la DIAN con su usuario, contraseña y mecanismo de firma electrónica. Seleccionar el formulario: Ubique la opción para diligenciar el Formulario 210 (correspondiente a personas naturales residentes) para el año gravable respectivo.

Ubique la opción para diligenciar el (correspondiente a personas naturales residentes) para el año gravable respectivo. Clasificar y calcular: Depure sus ingresos por cédulas (trabajo, pensiones, rentas de capital, etc.), reste deducciones permitidas y calcule el patrimonio líquido junto con el impuesto a cargo.

3. Firmar y pagar (si aplica)

Presentación virtual: Revise que los datos coincidan con su realidad económica, firme de manera electrónica y radique el documento.

Revise que los datos coincidan con su realidad económica, firme de manera electrónica y radique el documento. Pago de impuestos: Si la declaración arroja un saldo a pagar, cancele de forma digital o en los bancos autorizados por la entidad antes de que venza su plazo correspondiente.

¿Cuál es la sanción si no presenta la Declaración de Renta en el plazo indicado?

No presentar la declaración de renta dentro de los plazos establecidos por la DIAN puede generar sanciones económicas, además del cobro de intereses por mora. El valor de la multa dependerá del tiempo de retraso y de si el contribuyente presenta la declaración de forma voluntaria o después de haber recibido un requerimiento de la autoridad tributaria.

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