El histórico logro de Deportivo Mixco que ni la derrota ante Olimpia pudo opacar

Aunque perdió 2-0, dejó buenas sensaciones y vivió una noche inolvidable.

Mixco inició su camino en la Copa Centroamericana | Facebook Mixco

El resultado no fue el esperado, pero la noche quedará grabada para siempre en la historia de Deportivo Mixco. El conjunto chicharronero disputó este martes el primer partido internacional de su historia, al visitar a Olimpia de Honduras por la primera jornada del Grupo C de la Copa Centroamericana 2026, un acontecimiento que marca un antes y un después para una institución que apenas lleva cuatro años compitiendo en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

El estreno terminó con una derrota por 2-0 en el Estadio Nacional Chelato Ucles, aunque el marcador no reflejó por completo el desarrollo del encuentro. Mixco mostró personalidad durante varios pasajes del compromiso, generó oportunidades claras para igualar las acciones y obligó al conjunto hondureño a emplearse a fondo para quedarse con los tres puntos.

Antes del compromiso, el entrenador Fabricio Benítez destacó el significado que tiene esta participación para el club y para toda la comunidad mixqueña, recordando el rápido crecimiento que ha tenido la institución desde su llegada a la Liga Nacional. “Para Mixco es algo histórico. Nosotros somos un club joven, tenemos cuatro años de estar en el máximo nivel de Guatemala y se ha hecho un proceso lindo porque ha costado“, expresó el estratega.

Benítez también resaltó que esta clasificación representa el premio al trabajo realizado por jugadores, cuerpo técnico, directiva y aficionados, quienes han acompañado el crecimiento del equipo desde sus primeros pasos en la élite. “Es algo histórico para un equipo guatemalteco como el nuestro con tan poca historia, es algo impresionante para el pueblo lindo, que apoya; esto ha costado“, añadió.

Un partido que se escapó por poco

Ya en el terreno de juego, Olimpia asumió el protagonismo desde los primeros minutos, pero Mixco respondió con valentía. Kenedy Rocha generó la primera llegada de peligro para los visitantes y, poco después, el arquero Kevin Moscoso sostuvo el empate con varias intervenciones de mérito ante los constantes ataques del conjunto hondureño.

El primer golpe llegó a los 26 minutos, cuando Jorge Benguché aprovechó un espacio en el área para abrir el marcador. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, el cuadro guatemalteco reaccionó de inmediato y estuvo muy cerca del empate con un potente remate de Lynner García, cuyo disparo se estrelló en el travesaño antes del descanso.

En la segunda mitad, Mixco mantuvo una postura ofensiva y volvió a inquietar el arco defendido por Edrick Menjívar. El conjunto dirigido por Benítez tuvo varios momentos de dominio territorial y generó nuevas oportunidades para igualar el encuentro, pero le faltó eficacia en los metros finales.

Cuando el empate parecía una posibilidad real, Olimpia volvió a demostrar su jerarquía. A los 80 minutos, Edwin Rodríguez apareció dentro del área para marcar el 2-0 definitivo, sentenciando un partido en el que el cuadro hondureño fue más efectivo en las áreas.

Aunque el estreno internacional terminó con una derrota, Deportivo Mixco dejó una imagen competitiva frente a uno de los clubes más importantes de Centroamérica y escribió una página imborrable en su historia. El resultado representa apenas el inicio de un camino que el club espera seguir construyendo en las próximas jornadas de la Copa Centroamericana, con la ilusión de sumar sus primeros puntos y continuar creciendo en el plano internacional.

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