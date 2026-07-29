José Giacone hace una confesión que sacude a Alajuelense

El actual entrenador de Herediano y el paso más flojo en su carrera.

José Giacone, entrenador del Herediano | @csherediano

Con varios títulos en su palmarés y un presente exitoso al frente de Herediano, José Giacone sorprendió al hablar con total honestidad sobre uno de los momentos más difíciles de su carrera como entrenador. El técnico argentino hizo una profunda autocrítica de su paso por Alajuelense, reconoció que aceptó el cargo antes de sentirse preparado y confesó que, con el paso de los años, hoy tomaría una decisión muy diferente antes de asumir un reto de esa magnitud.

Durante una entrevista con el programa El Mundialito, Giacone aseguró que el principal responsable del fracaso fue él mismo. Lejos de buscar explicaciones externas, admitió que no contaba con la experiencia necesaria cuando aceptó dirigir a Alajuelense en 2016, apenas después de haber clasificado a Belén FC.

“Lo que pasa es que ahí me achaco toda la responsabilidad, porque yo no tenía la experiencia para asumir un equipo como Alajuelense y, aun así, lo hice“, afirmó el entrenador. El estratega también recordó el enorme contraste que encontró entre ambos clubes. Explicó que en Belén trabajaba con recursos muy limitados, mientras que el salto a una institución con la dimensión de Alajuelense implicó enfrentarse a una cultura deportiva completamente diferente.

“Venía de clasificar a Belén. Para que se haga una idea, nosotros analizábamos los videos con un cajón y un televisor viejo; grabábamos con los botones de rec y rewind, y los jugadores se sentaban en el piso para ver los partidos. Después pasé a Alajuelense, un club con una cultura completamente distinta, que yo desconocía”, recordó.

Su flojo paso por Alajuelense

La etapa de Giacone en la Liga fue corta. Dirigió nueve partidos oficiales, con un balance de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas, antes de presentar su renuncia en agosto de 2016, cuando el equipo se encontraba fuera de la zona de clasificación.

A pesar de ese desenlace, el entrenador insistió en que nunca ha querido hacer públicos los problemas internos que vivió durante aquella etapa. Incluso cuando fue consultado sobre una posible pérdida de respaldo dentro del vestuario, descartó esa versión y reiteró que prefiere asumir la responsabilidad de los resultados. “Yo me hago cargo de todo lo que pasó. Lo interno nunca lo ventilo porque son cosas propias de cada equipo. Me parece que quitarse la responsabilidad echándole la culpa a otros es dejar de asumir lo que a uno le corresponde“.

Sin embargo, sí reveló una de las principales dificultades que encontró durante la conformación del plantel. Giacone explicó que varios de los jugadores que había solicitado para reforzar al equipo no pudieron ser contratados por limitaciones económicas, entre ellos el delantero Rolando Blackburn, quien, según contó, estaba dispuesto a incorporarse al club. El argentino señaló que también pretendía incorporar un extremo y un volante de contención, pero recibió la misma respuesta de la dirigencia: no había presupuesto disponible. Esa situación lo llevó a apostar por futbolistas que ya conocía de etapas anteriores de su carrera, como Lucas Gómez, a quien había dirigido previamente en la UCR.

Con la experiencia acumulada desde entonces, Giacone aseguró que esa vivencia modificó por completo su manera de evaluar un proyecto antes de aceptarlo. El entrenador confesó que hoy analiza primero la conformación del plantel y solo después toma una decisión sobre asumir o no un nuevo desafío. “Si llego a un club, lo primero que hago es revisar la planilla. Si no me convence, simplemente digo que no“.

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