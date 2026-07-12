Cristo Fernández debuta en el fútbol profesional con El Paso Locomotive FC

El actor mexicano, conocido por Ted Lasso, regresa a sus raíces deportivas al incorporarse a la USL Championship

Cristo Fernández se une a las filas de El Paso Locomotive FC | Reuters

Cristo Fernández, actor mexicano reconocido internacionalmente por su papel en la serie Ted Lasso, inicia un nuevo capítulo en su carrera al sumarse a las filas de El Paso Locomotive FC, equipo de la USL Championship, la segunda categoría del fútbol estadounidense. Antes de destacar en la actuación, Fernández soñaba con ser futbolista profesional, pero una lesión en la rodilla durante su adolescencia lo llevó a explorar el mundo del entretenimiento y consolidar su carrera en Londres.

Ahora, años después, el deporte vuelve a ocupar un lugar central en su vida. La llegada al club estadounidense le permitirá volver a pisar un campo profesional y cumplir un objetivo que quedó pendiente desde su juventud. Fernández aseguró que su vínculo con el fútbol siempre ha sido profundo, y que su famoso lema en la serie “el fútbol es vida” refleja una convicción que lo ha acompañado desde niño.

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