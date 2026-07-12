Juan Fernando Quintero analiza dejar River Plate: la MLS gana fuerza

El futuro del colombiano podría estar lejos de River Plate. Conoce los detalles sobre su posible rescisión de contrato y el interés desde la MLS.

Juan Fernando Quintero se iría a la MLS | Reuters.

El Mundial de 2026 ya quedó atrás para la Selección Colombia, que se despidió en los octavos de final. Sin embargo, varios de sus futbolistas ya comenzaron a mover sus fichas pensando en la próxima temporada, impulsados por la buena vitrina que representó la Copa del Mundo. Uno de los nombres que más llama la atención es el de Juan Fernando Quintero, quien estaría evaluando un cambio de rumbo en su carrera.

El volante antioqueño, que volvió a mostrar destellos de su calidad con la camiseta de la ‘Tricolor’ durante la cita orbital, tendría sobre la mesa la posibilidad de salir de River Plate antes de lo previsto. Aunque todavía no existe una oferta oficial, desde Argentina aseguran que la opción de emigrar a la Major League Soccer (MLS) gana cada vez más fuerza.

La MLS aparece como el destino más probable

Según informó TyC Sports, Quintero analiza seriamente rescindir de manera anticipada su contrato con River Plate, el cual se extiende hasta diciembre de 2027. La posibilidad aún se encuentra en una etapa inicial, pero las próximas dos semanas serían determinantes para conocer si el mediocampista da el paso definitivo hacia el fútbol estadounidense.

En el entorno del conjunto ‘millonario’ existe preocupación por la situación. La salida de un jugador con la experiencia y el talento del colombiano representaría un golpe importante para el proyecto deportivo, especialmente por su capacidad para marcar diferencias en partidos de alta exigencia.

Los números de Quintero en River Plate

Desde la segunda mitad de 2025 y durante toda la temporada 2026, Juan Fernando Quintero disputó 37 partidos oficiales con River Plate. En ese periodo registró cinco goles y siete asistencias, alternando actuaciones como titular con ingresos desde el banco de suplentes.

Si bien sus estadísticas son aceptables, el mediocampista de 33 años buscaría un escenario donde pueda asumir un rol más protagónico. Quintero pretende recuperar la continuidad y convertirse nuevamente en el conductor de un equipo, un objetivo que podría encontrar en la MLS si finalmente se concreta su salida del fútbol argentino.

Con el mercado de fichajes apenas comenzando a tomar forma, el futuro del colombiano promete ser uno de los temas a seguir. River Plate espera retenerlo, pero el deseo del jugador de tener mayor protagonismo podría inclinar la balanza hacia una nueva experiencia internacional.

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