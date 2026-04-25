De local y el rival: oportunidad perfecta para que James Rodríguez sume minutos en la MLS

Minnesota United viene de vencer al FC Dallas el pasado miércoles, pero el ídolo colombiano no sumó minutos en este compromiso.

James Rodríguez con el Minnesota United | REUTERS

La Conferencia Oeste de la MLS está que arde. Después de lo que ha sido el renacer del Minnesota United en las últimas jornadas, ya que el equipo suma 4 victorias en consecutiva, que actualmente lo tienen en la cuarta posición de la tabla de posiciones, a 7 puntos del líder San Jose Earthquakes, este sábado tienen un nuevo reto.

El cuadro dirigido por Cameron Knowles recibe a los Ángeles F.C en el Allianz Field. Un encuentro que promete, ya que ambos cuentan con 17 unidades en la tabla, lo que los separa de la puja por la tercera posición, es la diferencia de gol, ya que los de California tienen 10 goles a favor y los de Minnesota están con -2 en este ítem.

En cuanto a Knowles, el estratega neozelandés ha sido centro de noticia durante los últimos días, especialmente en las toldas colombianas. El timonel no ha tenido en cuenta recientemente a James Rodríguez, el cucuteño únicamente suma 1 minuto en los últimos 2 compromisos del club.

Ingresó en el tiempo de adición el 19 de abril en la victoria 2-0 de su equipo ante el Portland Timbers, en lo que muchos catalogan como una “falta de respeto” por el tiempo de uso para el colombiano. Pero peor aún este 23/04 cuando enfrentaron al FC Dallas, el técnico solo usó 4 cambios y no tuvo en cuenta al ’10’.

Dicho esto, James Rodríguez está ante una oportunidad perfecta este sábado, ya que viene de descanso en los dos compromisos antes mencionados y no sería sorpresa verlo titular ante Los Ángeles F.C. El colombiano ya sumó su primera titularidad con el cuadro de ‘Los Bribones’, lo hizo el 15 de abril ante Sacramento Republic, por los 16vos de final de la US Open Cup, enfrentamiento en el que avanzaron en los cobros desde el punto penal.

De perlas para Néstor Lorenzo

Este jueves se pudo conocer que el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo y sus colaboradores se encuentran realizando una gira por el mundo, revisando y analizando jugadores de cara a la convocatoria final del equipo para el Mundial del 2026. ‘Caería de perlas’ que el argentino estuviera en Estados Unidos y que James sume minutos este sábado.

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