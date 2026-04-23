Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Real Salt Lake vs Inter Miami? Resultado de la MLS 2026

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo de Lionel Messi que busca seguir en ritmo para el Mundial

Sigue el minuto a minuto del Real Salt Lake vs Inter Miami | Claro Sports.

Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Real Salt Lake vs Inter Miami

El partido entre Real Salt Lake e Inter Miami se disputará este miércoles 22 de abril en el America First Field. El silbatazo inicial está programado para las 19:30 horas, tiempo del centro de México. En el horario del Pacífico comenzará a las 18:30 horas, mientras que en el este de Estados Unidos arrancará a las 21:30 horas.

MLS 2026: alineaciones del Real Salt Lake vs Inter Miami, al momento

Estas son las alineaciones confirmadas para el juego:

Real Salt Lake: Rafael Cabral (P) (c); Alex Katranis, Lukas Engel, Justen Glad, Deandre Yedlin, Zavier Gozo; Stijn Spierings, Noel Caliskan; Morgan Guilavogui, Diego Luna y Sergi Solans.

Rafael Cabral (P) (c); Alex Katranis, Lukas Engel, Justen Glad, Deandre Yedlin, Zavier Gozo; Stijn Spierings, Noel Caliskan; Morgan Guilavogui, Diego Luna y Sergi Solans. Inter Miami: Dayn St Clair (P); Noah Allen, Micael, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Facundo Mura; Telasco Segovia, Rodrigo de Paul; Tadeo Allende, Germán Berterame y Lionel Messi.

Antecedentes del Real Salt Lake vs Inter Miami y últimos resultados en la MLS

Inter Miami llega a este compromiso después de derrotar 3-2 a Colorado Rapids, una victoria que resultó importante luego de dos partidos consecutivos sin poder ganar. El triunfo le permitió recuperar confianza en medio de un momento de cambios dentro del club, ahora con Guillermo Hoyos como técnico interino.

Por su parte, Real Salt Lake atraviesa una racha positiva en la temporada 2026 de la MLS. El cuadro de Utah suma dos victorias en fila, primero con un 4-2 sobre San Diego FC y después con un 3-1 frente al Sporting Kansas City. Además, en sus últimos siete partidos registra cinco triunfos, un empate y solo una derrota, esta última ante Vancouver Whitecaps, líder de la Conferencia Oeste.

Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

De acuerdo con la casa de apuestas Caliente.mx, el Real Salt Lake parte como favorito para quedarse con la victoria. El equipo local cuenta con un momio de +130, por lo que una apuesta de mil pesos podría entregar una ganancia de dos mil 300 pesos.

Inter Miami aparece con un momio de +172, cifra que refleja que no llega como favorito pese a contar con Lionel Messi. En caso de apostar mil pesos por Las Garzas, la ganancia podría alcanzar hasta dos mil 720 pesos. Mientras tanto, el empate también luce atractivo para quienes buscan una opción de riesgo, ya que tiene un momio de +290 y una apuesta de mil pesos podría dejar una ganancia de tres mil 900 pesos.

¡Messi y el Inter Miami… de vuelta a la acción!

La actividad de la MLS 2026 continúa con un duelo que llama la atención por el contexto que rodea a Inter Miami. El equipo de la Florida visita al Real Salt Lake en el America First Field, en un partido que marcará el segundo compromiso de Lionel Messi tras la salida de Javier Mascherano del banquillo. Con nuevo mando interino, Las Garzas buscan estabilidad y puntos que les permitan mantenerse en la pelea dentro de la competencia.

Inter Miami llega con un impulso reciente luego de vencer 3-2 a Colorado Rapids, resultado que puso fin a una racha de dos partidos sin ganar. Bajo la dirección interina de Guillermo Hoyos, el equipo intenta adaptarse con rapidez a una nueva etapa, con Messi como su principal referente dentro del campo. La visita a Utah será una nueva prueba para medir esa reacción.

Del otro lado, el Real Salt Lake atraviesa por un momento sólido en la temporada 2026 de la MLS. El conjunto de Utah suma dos victorias consecutivas, tras imponerse 4-2 a San Diego FC y 3-1 al Sporting Kansas City, resultados que lo han llevado hasta la quinta posición de la Conferencia Oeste. En casa y con una racha positiva, buscará aprovechar el momento para frenar al cuadro de Miami.

Te puede interesar