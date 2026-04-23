Minnesota United vence al Dallas, pero James Rodríguez no tiene minutos

El equipo de Cameron Knowles viene de menos a más, pero la preocupación en las toldas colombianas es latente por la actividad del mediocampista cucuteño.

Minnesota United vs Dallas / Jerome Miron-Imagn Images – Reuters.

Minnesota United sigue escalando posiciones y ganando puntos en la Major League Soccer 2026. El equipo visitó este miércoles al FC Dallas, en el marco de la fecha 9 del campeonato norteamericano. El único gol de la contienda fue obra de Anthony Markanich en el Estadio Toyota en Frisco, Texas.

La incertidumbre en las toldas colombianas sigue aumentando. Después de haber visto pocos minutos el encuentro pasado ante el Portland Timbers, el mediocampista James Rodríguez no jugó ni un solo segundo este miércoles en Texas. El técnico Cameron Knowles, realizó 4 cambios, pero ninguno fue el cucuteño.

Después de un combativo primer tiempo, Anthony Markanich aprovechó una asistencia por banda izquierda, el mediocampista estadounidense remató en primera intensión, pero el guardameta Michael Collodi atajó el remate, no obstante en el rebote le quedó servida nuevamente al número 13 para el 0-1 al minuto 31.

Con este resultado Minnesota United quedó con 17 puntos en la quinta casilla de la Conferencia Oeste de la MLS, a 4 puntos del Vancouver Whitecaps que es líder y parcialmente tiene clasificación directa a la siguiente ronda del certamen. Mientras tanto el FC Dallas es octavo con 13 puntos y jugaría los 16vos de final del campeonato.

Próximos partidos del Minnesota United:

25.04 | Minnesota United vs Los Ángeles FC | MLS.

28.04 | San Jose Earthquakes vs Minnesota United | US Open Cup.

02.05 | Columbus Crew vs Minnesota United | MLS.

10.05 | Minnesota United vs Austin FC | MLS.

13.05 | Minnesota United vs Colorado Rapids.

A falta de 50 días para el Mundial, la intranquilidad por parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia debe ser latente. Se espera que Cameron Knowles aclare la situación que vive James Rodríguez, el por qué la falta de minutos del ’10’ en el equipo y que tenga más rodaje en los próximos encuentros del club.

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