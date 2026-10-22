¿Cuál es el día y hora para ver la luna del cazador 2026? No olvidarás esta noche de octubre

La luna del cazador 2026 iluminará México el 25 de octubre. Conoce a qué hora alcanzará su fase llena, dónde observarla y cómo disfrutar del fenómeno sin telescopio

¿Cuándo y dónde ver la luna del cazador? | Reuters

El calendario astronómico de octubre de 2026 tiene preparado uno de sus acontecimientos más esperados. La luna del cazador iluminará el cielo de México durante los últimos días del mes, cuando el satélite natural de la Tierra alcance su fase llena y pueda observarse desde distintos puntos del país, siempre que las condiciones meteorológicas permitan apreciar el firmamento.

El fenómeno alcanzará su plenitud durante la noche del domingo 25 de octubre, aunque en algunas regiones del mundo se registrará durante las primeras horas del lunes 26. La diferencia responde a los husos horarios, pues el plenilunio ocurre en un mismo instante astronómico para todo el planeta, independientemente del lugar desde el que se observe.

Una de las particularidades de esta luna llena es su apariencia cuando comienza a elevarse sobre el horizonte. El disco lunar puede adquirir tonalidades amarillas, anaranjadas o rojizas, un efecto relacionado con el recorrido de la luz a través de la atmósfera terrestre. También puede parecer de mayor tamaño cuando se encuentra cerca de edificios, árboles o montañas.

Los habitantes de México podrán disfrutar de la luna del cazador 2026 sin necesidad de utilizar telescopios ni instrumentos especializados. Bastará con encontrar un sitio con buena visibilidad y esperar a que disminuya la luz solar. La fecha, el horario y las recomendaciones para observarla permitirán aprovechar este acontecimiento que forma parte de las tradiciones astronómicas del otoño.

¿Qué es la luna del cazador? Origen del nombre y significado

La luna del cazador es el nombre tradicional que recibe la primera luna llena que aparece después de la denominada luna de la cosecha, asociada con el equinoccio de septiembre. Su origen se relaciona con las comunidades del hemisferio norte que, tras concluir las actividades agrícolas, aprovechaban la iluminación nocturna para localizar animales y conseguir alimentos antes de la llegada del invierno.

Durante aquella época, los campos quedaban despejados después de las cosechas, lo que facilitaba las labores de caza. La luz de la luna llena permitía prolongar ciertas actividades después del atardecer, cuando las horas de iluminación solar comenzaban a reducirse. En 2026, la luna de la cosecha ocurrió el 26 de septiembre, por lo que el plenilunio de octubre recibe el nombre de luna del cazador.

Desde el punto de vista astronómico, este acontecimiento no representa una clase diferente de luna. Se trata de una fase lunar habitual en la que la cara visible del satélite aparece completamente iluminada por el Sol. Su denominación responde a una tradición cultural y no significa que la Luna cambie sus características físicas durante octubre.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se podrá ver la luna del cazador 2026?

La luna del cazador 2026 alcanzará su fase llena el domingo 25 de octubre, alrededor de las 22:11 horas, tiempo del centro de México. Este horario corresponde al momento del plenilunio, según los cálculos publicados. En tiempo universal coordinado (UTC), el fenómeno tendrá lugar durante la madrugada del lunes 26 de octubre, aproximadamente a las 04:12 horas.

Sin embargo, no será necesario esperar hasta las 22:11 horas para comenzar a observarla. En la Ciudad de México, la salida del satélite sobre el horizonte está prevista alrededor de las 17:42 horas del domingo 25. Conforme avance el atardecer y disminuya la luz solar, su presencia será más evidente en el cielo. El horario de salida cambiará dependiendo de la ubicación geográfica.

El fenómeno podrá observarse desde los 32 estados de la República Mexicana, incluidos la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla, siempre que las nubes no impidan su visibilidad. Aunque el instante exacto de la fase llena ocurrirá el domingo, la Luna conservará una apariencia prácticamente circular durante las noches cercanas al 25 y 26 de octubre.

¿Cómo ver la luna llena de octubre 2026? No necesitas telescopios profesionales

Una de las ventajas de este acontecimiento es que la luna del cazador podrá observarse a simple vista, sin necesidad de contar con telescopios profesionales, binoculares o cámaras especiales. Para apreciarla desde su salida, se recomienda buscar un espacio abierto, con el horizonte oriental despejado y lejos de obstáculos como edificios, estructuras elevadas o árboles.

Los lugares con poca contaminación lumínica pueden facilitar la observación del cielo, aunque este factor no impedirá que la Luna sea visible desde las ciudades. También será importante consultar el pronóstico meteorológico, debido a que la nubosidad puede ocultar parcial o totalmente el satélite. Quienes deseen fotografiarlo podrán utilizar un teléfono celular con zoom y un soporte estable para reducir el movimiento de la imagen.

Otro aspecto que conviene observar es el cambio de color cuando la Luna aparece cerca del horizonte. Las tonalidades anaranjadas o rojizas se producen porque su luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera terrestre, donde se dispersan con mayor facilidad las longitudes de onda azules. La impresión de que tiene un tamaño superior al habitual se relaciona con una ilusión óptica conocida como ilusión lunar, no con un aumento real de sus dimensiones.