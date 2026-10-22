Vuelta a Guatemala 2026: lo que debes revisar antes de salir a carretera

Revisa qué recorridos de la Vuelta a Guatemala 2026 coinciden con tu viaje, dónde consultar cierres y qué confirmar antes de salir en bus o carro.

Cuáles serán los cortes de ruta por la Vuelta a Guatemala 2026 | cdag.com

La Vuelta a Guatemala 2026 puede cambiar la planificación de tus viajes aunque no sigas el ciclismo. Del 23 de octubre al 1 de noviembre, el paso de la caravana requerirá coordinación vial en las localidades del recorrido. Por eso, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció una campaña dirigida también al transporte de pasajeros, turismo y carga.

El punto de partida para organizarse es identificar si el trayecto del día coincide con tu desplazamiento. Después, conviene revisar el aviso de tránsito correspondiente: el calendario de la carrera y los horarios de cierre son informaciones diferentes.

¿Qué recorridos conviene revisar durante el primer fin de semana?

El comienzo de la competencia conecta localidades del oriente del país, mientras que el domingo el recorrido sale de Antigua Guatemala hacia Coatepeque. Estas son las referencias para quienes viajarán entre el 23 y el 25 de octubre:

Fecha Recorrido anunciado Viernes 23 de octubre Guastatoya–Puerto Barrios Sábado 24 de octubre Morales–San Antonio La Paz Domingo 25 de octubre Antigua Guatemala–Coatepeque

Para el cierre, el domingo 1 de noviembre, está previsto un circuito entre Villa Linda y el Anillo Periférico, en la Ciudad de Guatemala. Quienes deban circular por ese sector también tendrán que revisar los avisos de las autoridades.

¿A qué hora habrá cierres por la Vuelta a Guatemala 2026?

El comunicado del CIV del 16 de octubre anuncia coordinación e información sobre restricciones, pero no detalla horas de cierre y reapertura para cada tramo. La hora de salida de una etapa tampoco permite deducir cuándo quedará habilitada una carretera. Antes de fijar una ruta alterna, revisa que el aviso corresponda al día, municipio y sentido de circulación que necesitas. Una captura de una etapa anterior puede llevarte a planificar con información que ya no aplica.

¿Dónde consultar el tránsito y qué revisar si viajas en bus?

La coordinación involucra a Provial, la Dirección General de Transportes, Tránsito de la PNC y las policías municipales de tránsito. Sus canales oficiales son la referencia para consultar restricciones y alternativas autorizadas.

Si viajarás en transporte extraurbano, confirma con la empresa el horario y el punto de salida. Si conduces, deja margen para posibles retrasos y atiende las indicaciones de los agentes. El CIV recomienda planificar con anticipación y evitar maniobras peligrosas al encontrarse con la caravana. Puedes consultar el calendario completo de la Vuelta a Guatemala 2026 para ubicar la jornada que coincide con tu viaje.

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