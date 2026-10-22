Vaquero Navarrate vs O’Shaquie Foster en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo la pelea desde México

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete enfrentará a O’Shaquie Foster en San Antonio, Texas, en una pelea de unificación por tres títulos mundiales de peso superpluma

¿Cuándo es la pelea del Vaquero Navarrete vs O’Shaquie Foster? | @toprank

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete regresará al cuadrilátero este sábado 24 de octubre de 2026 para enfrentar al estadounidense O’Shaquie Foster, en una pelea que tendrá en juego tres campeonatos mundiales de peso superpluma. El enfrentamiento se celebrará en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, Estados Unidos.

El boxeador originario de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, buscará sumar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a los títulos que posee de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Una victoria le permitiría reunir tres de los cuatro campeonatos principales de las 130 libras.

Navarrete llegará al combate con un registro de 40 victorias, dos derrotas y un empate, con 33 triunfos por nocaut. Del otro lado estará Foster, campeón del CMB, quien intentará conservar su cinturón y conquistar los dos títulos del mexicano.

¿Cuándo es la pelea del Vaquero Navarrete vs O¿Shaquie Forster? Fecha y horario en México

La pelea entre Emanuel Navarrete y O’Shaquie Foster será el sábado 24 de octubre de 2026, en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas. La cartelera principal comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que el enfrentamiento estelar está previsto para más tarde.

El combate principal tiene como referencia las 22:00 horas de la Ciudad de México, aunque el horario puede modificarse según el desarrollo de la función.

Vaquero Navarrate vs O’Shaquie Foster:¿Qué campeonatos están en juego?

Tres campeonatos mundiales de peso superpluma estarán en disputa durante el enfrentamiento entre Emanuel Navarrete y O’Shaquie Foster, que se desarrollará en el límite de las 130 libras (58.97 kilogramos).

El mexicano pondrá en juego sus cinturones de la OMB y la FIB, mientras que el estadounidense expondrá la corona del CMB. El ganador reunirá tres de los cuatro títulos principales de la división y quedará a un campeonato de alcanzar la condición de monarca indiscutido.

El cinturón restante pertenece a la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), cuyo campeón es Anthony Cacace. Por lo tanto, el vencedor de Navarrete vs Foster podría buscar posteriormente un enfrentamiento de unificación contra el irlandés.

¿Dónde ver en vivo la pelea del Vaquero Navarrate vs O’Shaquie Foster? Canales de TV y online

La pelea entre Emanuel Navarrete y O’Shaquie Foster podrá seguirse en México a través de DAZN, Disney+, ESPN y TV Azteca, aunque los horarios y las condiciones de transmisión serán diferentes según la plataforma elegida.

DAZN transmitirá la cartelera en directo mediante su servicio de streaming, mientras que ESPN tiene programada su cobertura a partir de las 18:30 horas del centro de México. Por su parte, Azteca 7 tiene prevista la transmisión a partir de las 23:00 horas, por lo que el combate podría emitirse de manera diferida. La señal también estará disponible mediante el sitio web y la aplicación de Azteca Deportes.

Vaquero Navarrate vs O’Shaquie Foster: cartelera completa

La función del sábado 24 de octubre contará con otros enfrentamientos antes de la pelea entre Navarrete y Foster. La cartelera principal tendrá cuatro combates, entre ellos el duelo de peso pluma entre Albert González y Edward Vázquez, pactado a 10 asaltos. También participará Frank Martin, quien enfrentará a Tarik Zaina en peso superligero, mientras que Steven Navarro se medirá ante Emanuel Moreno en la división gallo.

Cartelera principal

Emanuel Navarrete vs O’Shaquie Foster — Peso superpluma, unificación de títulos CMB, OMB y FIB.

Albert González vs Edward Vázquez — Peso pluma, 10 rounds.

Frank Martin vs Tarik Zaina — Peso superligero, 10 rounds.

Steven Navarro vs Emanuel Moreno — Peso gallo, 10 rounds.

Combates preliminares anunciados