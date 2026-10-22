Saprissa sobrevivió en El Salvador y Medford encontró motivos para sentirse en ventaja

El entrenador reconoció la superioridad de Firpo por momentos y defendió el planteamiento del Saprissa.

Saprissa no pudo en su partido ante Firpo | Media Concacaf

Saprissa necesitó diez atajadas de Abraham Madriz para salir con un 0-0 de su visita a Luis Ángel Firpo, pero la conferencia de Hernán Medford terminó mirando también hacia la eliminación del equipo en la Copa Centroamericana. Consultado sobre si el empate era justo, el entrenador defendió el resultado y sostuvo que, bajo ese criterio, los morados deberían estar disputando las semifinales.

“Si el fútbol fuera de justicia, estaríamos jugando la semifinal. Hemos perdido en Costa Rica partidos que no son justos”, respondió. Su referencia a esa instancia remite al cruce de cuartos de final, en el que Cartaginés eliminó a Saprissa por un global de 5-4. Ahora, el conjunto tibaseño disputa el repechaje con Firpo.

El Pelícano reconoció que su equipo pasó dificultades en El Salvador y que la intención inicial de buscar la victoria no se tradujo en el rendimiento esperado. “En momentos fueron superiores a nosotros, vinimos a buscar el triunfo, es claro, pero el rival nos provocó muchas cosas”, señaló. La presión adelantada de Saprissa, explicó, abrió espacios que Firpo aprovechó para lanzar contragolpes.

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La respuesta del cuerpo técnico fue ajustar el posicionamiento y formar un bloque más compacto después del descanso. “El primer tiempo no me gustó, del segundo salgo satisfecho”, afirmó Medford. El entrenador defendió el valor de mantener la portería en cero y reivindicó ese cambio de enfoque: “Parte del fútbol es defenderse, por un día que nos defendemos bien, vale también”.

Madriz sostuvo un empate que las estadísticas ponen en contexto

Los datos oficiales de Concacaf muestran la exigencia que afrontó el portero morado: Firpo terminó con 20 remates contra ocho de Saprissa y una ventaja de 10-1 en disparos a puerta. Madriz completó diez intervenciones, la mayor cantidad de atajadas de un guardameta saprissista en un partido de esta edición. Su actuación resultó decisiva para que el equipo regresara a Costa Rica sin desventaja en el marcador.

Medford reconoció la escasa producción ofensiva, aunque consideró favorable llegar igualados a la definición en casa. “Tuvimos poco, pero al final, si usted lo saca, es un marcador que nos favorece a nosotros porque tenemos que cerrar en casa”, explicó. Esa fue la lectura con la que defendió el empate después de admitir que el rival había logrado imponer condiciones durante parte del encuentro.

La revancha se disputará el miércoles 28 de octubre en el estadio Ricardo Saprissa, con un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf 2027 en juego. Medford remarcó que la obligación será ganar, independientemente de lo sucedido en la ida. Después de una visita sostenida por Madriz y los ajustes defensivos, los morados deberán resolver ante su afición una eliminatoria que permanece completamente abierta.

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