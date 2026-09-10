Griezmann, Lewandowski y la nueva era de estrellas que impulsa a la MLS

La liga estadounidense suma figuras de talla mundial y continúa su crecimiento con futbolistas procedentes de Europa

De Europa a Estados Unidos. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La MLS vuelve a vivir una temporada marcada por la llegada de grandes figuras internacionales. Antoine Griezmann y Robert Lewandowski encabezan una lista de futbolistas con trayectoria en Europa que han decidido continuar sus carreras en Estados Unidos, una tendencia que refuerza el crecimiento deportivo y mediático de la liga norteamericana.

El arribo de estrellas como Griezmann y Lewandowski se suma a una generación de jugadores que han elegido la MLS como destino después de sus etapas en clubes de élite. Estos movimientos han aumentado la atención sobre la competición, que busca consolidarse como una liga con mayor impacto internacional de cara a los próximos años. LEE LA NOTA COMPLETA

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