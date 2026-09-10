De Coapa a La Noria: Ralph Orquin cambia al América por Cruz Azul para el Apertura 2026

El lateral formado en las fuerzas básicas azulcremas se incorpora a la Máquina tras quedar fuera de los planes de las Águilas

Cruz Azul sorprende al América y ficha a Ralph Orquin. Imago 7

Cruz Azul continúa reforzando su plantilla de cara al Apertura 2026 y concretó la llegada de Ralph Orquin, lateral izquierdo que se incorporará a La Noria procedente del América. El defensor se convierte en una nueva alternativa para la Máquina en una posición que necesitaba mayor profundidad.

El futbolista nacido en Texas llega después de una etapa complicada en Coapa. Orquin no renovó su contrato con las Águilas a finales de 2025, situación que provocó que quedara fuera de los planes del primer equipo y permaneciera sin actividad desde julio del año pasado.

La salida del canterano azulcrema generó distintas versiones durante los últimos meses, pero finalmente Cruz Azul decidió apostar por sus condiciones y sumarlo al proyecto encabezado por Joel Huiqui.

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Cruz Azul refuerza la lateral izquierda con Ralph Orquin

La llegada de Orquin responde a una necesidad específica dentro del plantel celeste. La lesión del argentino Rodolfo Rotondi dejó disminuidas las opciones por la banda izquierda. Con la incorporación del defensor, Cruz Azul añade competencia en una zona que había presentado dificultades durante el semestre. El jugador se integrará a un grupo que también sumó otros refuerzos para el segundo tramo del año.

Antes de ser anunciado como nuevo elemento de la Máquina, Orquin deberá superar los exámenes médicos correspondientes para completar su incorporación.

De América a Cruz Azul, un movimiento con historia

El fichaje de Ralph Orquin representa un cambio entre dos clubes con una de las rivalidades más importantes del fútbol mexicano. El lateral llegó a Cruz Azul después de formarse en las categorías juveniles del América y buscar una nueva oportunidad para relanzar su carrera.

Aunque tuvo un periodo sin actividad competitiva, la Máquina decidió confiar en su perfil y en sus condiciones para competir por un lugar dentro del equipo.

Orquin se une a Alan Mozo, Alan Montes y José Juan Calero como los nuevos rostros que llegaron a Cruz Azul para el Apertura 2026, un torneo en el que el equipo buscará mantener el protagonismo después de los últimos resultados obtenidos.

La incorporación del lateral ocurre en una etapa importante para el conjunto cementero, que continúa trabajando para fortalecer su plantilla antes del cierre del mercado.

Bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, Cruz Azul buscará consolidarse como uno de los equipos protagonistas del Apertura 2026 y mantener la competencia interna en cada posición.

Ahora, Ralph Orquin tendrá el reto de recuperar ritmo, adaptarse al sistema del equipo y pelear por minutos en una plantilla que busca contar con más alternativas para afrontar los compromisos del semestre.

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